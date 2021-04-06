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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/vaktsina-1604381405.html
Итальянский политик привился от COVID в России, устав ждать очереди дома
Итальянский политик привился от COVID в России, устав ждать очереди дома
Итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом "Спутник V" в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T06:57
2021-04-06T06:57
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом "Спутник V" в России, сообщает RT.Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол.По его словам, "быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, — это нехорошо".Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением препаратов для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду на то, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты пока нет. По данным СМИ, если не возникнет сложностей, одобрения стоит ожидать в мае.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.
https://ria.ru/20210405/putin-1604346805.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лига (лига севера), москва, европа, италия, в мире

Итальянский политик привился от COVID в России, устав ждать очереди дома

06:57 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом "Спутник V" в России, сообщает RT.
Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол.
"Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью", — сказал Равальоли, отметив, что для него это было бы слишком долго.
По его словам, "быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, — это нехорошо".
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Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением препаратов для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду на то, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты пока нет. По данным СМИ, если не возникнет сложностей, одобрения стоит ожидать в мае.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛига (Лига Севера)МоскваЕвропаИталияВ мире
 
 
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