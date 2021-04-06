https://ria.ru/20210406/vaktsina-1604381405.html

Итальянский политик привился от COVID в России, устав ждать очереди дома

Итальянский политик привился от COVID в России, устав ждать очереди дома

Итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом "Спутник V" в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T06:57

2021-04-06T06:57

2021-04-06T06:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

лига (лига севера)

москва

европа

италия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом "Спутник V" в России, сообщает RT.Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол.По его словам, "быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, — это нехорошо".Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением препаратов для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду на то, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты пока нет. По данным СМИ, если не возникнет сложностей, одобрения стоит ожидать в мае.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.

https://ria.ru/20210405/putin-1604346805.html

https://ria.ru/20210406/sputnik-v-1604376211.html

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