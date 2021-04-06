На Украине назвали движение к НАТО основой стабильности в стране
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
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"В контексте эскалации ситуации на Донбассе важно, что мы продолжаем эту дискуссию (о членстве в НАТО – ред.) и тем самым даем отпор определенным пропагандистским гибридным нарративам, которые продуцируются Россией, и подтверждаем еще раз, что движение Украины в НАТО – это один из основных элементов региональной безопасности и стабильности, и безусловно, стабильности в нашей стране", - сказала Стефанишина в ходе презентации исследования о состоянии внедрения стандартов альянса на Украине во вторник, который транслировался на Youtube "Украинского кризисного центра".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.