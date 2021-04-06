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Косачев прокомментировал заявление Госдепа по Украине
Косачев прокомментировал заявление Госдепа по Украине
Запрос российской стороне от представителя госдепа о перемещении вооруженных сил РФ направлен на отвлечение внимания от нарастающих провокаций украинских... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:59
2021-04-06T14:59
нед прайс
восточная европа
константин косачев
дмитрий песков
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Запрос российской стороне от представителя госдепа о перемещении вооруженных сил РФ направлен на отвлечение внимания от нарастающих провокаций украинских военных на юго-востоке Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Представитель Госдепа США Нед Прайс ранее потребовал от России объяснений о передислокации российских войск, расценив маневры вблизи украинских границ как обострение обстановки в Восточной Европе.Косачев расценил "нынешний провокационный вопрос господина Прайса" как преследующий только одну цель – "отвлечь внимание от реальных и все нарастающих провокаций украинских военных на юго-востоке"."Потребовать объяснений от суверенной страны в части, касающейся мер по обеспечению ее обороноспособности и национальной безопасности в пределах собственной территории - это, вне всякого сомнения, новое слово в межгосударственном общении. А с учетом того, что США размещают свои воинские контингенты вне пределов собственных границ без каких-либо объяснений и точно так же без объяснений их применяют в боевых действиях, такие требования выглядят особо наглыми", - написал политик в Facebook.При этом, российские комментарии на этот счет, не как ответ американцам, а в общем плане, прозвучали из уст пресс-секретаря президента России накануне заявления Прайса, но были американской стороной проигнорированы, добавил Косачев. "Думаю, и нам следует проигнорировать нынешний "адресный" заход", - считает политик.Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отмечал пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604402952.html
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нед прайс, восточная европа, константин косачев, дмитрий песков, сша, киев, в мире

Косачев прокомментировал заявление Госдепа по Украине

14:59 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Запрос российской стороне от представителя госдепа о перемещении вооруженных сил РФ направлен на отвлечение внимания от нарастающих провокаций украинских военных на юго-востоке Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Представитель Госдепа США Нед Прайс ранее потребовал от России объяснений о передислокации российских войск, расценив маневры вблизи украинских границ как обострение обстановки в Восточной Европе.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Косачев расценил "нынешний провокационный вопрос господина Прайса" как преследующий только одну цель – "отвлечь внимание от реальных и все нарастающих провокаций украинских военных на юго-востоке".
"Потребовать объяснений от суверенной страны в части, касающейся мер по обеспечению ее обороноспособности и национальной безопасности в пределах собственной территории - это, вне всякого сомнения, новое слово в межгосударственном общении. А с учетом того, что США размещают свои воинские контингенты вне пределов собственных границ без каких-либо объяснений и точно так же без объяснений их применяют в боевых действиях, такие требования выглядят особо наглыми", - написал политик в Facebook.
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При этом, российские комментарии на этот счет, не как ответ американцам, а в общем плане, прозвучали из уст пресс-секретаря президента России накануне заявления Прайса, но были американской стороной проигнорированы, добавил Косачев. "Думаю, и нам следует проигнорировать нынешний "адресный" заход", - считает политик.
Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отмечал пресс-секретарь президента РФ.
 
Нед ПрайсВосточная ЕвропаКонстантин КосачевДмитрий ПесковСШАКиевВ мире
 
 
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