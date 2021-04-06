Косачев прокомментировал заявление Госдепа по Украине
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Запрос российской стороне от представителя госдепа о перемещении вооруженных сил РФ направлен на отвлечение внимания от нарастающих провокаций украинских военных на юго-востоке Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Представитель Госдепа США Нед Прайс ранее потребовал от России объяснений о передислокации российских войск, расценив маневры вблизи украинских границ как обострение обстановки в Восточной Европе.
Косачев расценил "нынешний провокационный вопрос господина Прайса" как преследующий только одну цель – "отвлечь внимание от реальных и все нарастающих провокаций украинских военных на юго-востоке".
"Потребовать объяснений от суверенной страны в части, касающейся мер по обеспечению ее обороноспособности и национальной безопасности в пределах собственной территории - это, вне всякого сомнения, новое слово в межгосударственном общении. А с учетом того, что США размещают свои воинские контингенты вне пределов собственных границ без каких-либо объяснений и точно так же без объяснений их применяют в боевых действиях, такие требования выглядят особо наглыми", - написал политик в Facebook.
При этом, российские комментарии на этот счет, не как ответ американцам, а в общем плане, прозвучали из уст пресс-секретаря президента России накануне заявления Прайса, но были американской стороной проигнорированы, добавил Косачев. "Думаю, и нам следует проигнорировать нынешний "адресный" заход", - считает политик.
Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отмечал пресс-секретарь президента РФ.