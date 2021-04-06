https://ria.ru/20210406/ukraina-1727032267.html

Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Украина не сможет вступить в НАТО по действующему уставу альянса, поскольку путь в военный союз закрыт для стран, на территории которых есть неурегулированные... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:49

2021-04-06T14:49

2021-04-06T14:49

алексей мартынов (политолог)

донбасс

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

дмитрий песков

киев

украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО по действующему уставу альянса, поскольку путь в военный союз закрыт для стран, на территории которых есть неурегулированные конфликты, а менять основной документ никто в НАТО не станет, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.Он отметил, что Киев ведет разговоры о возможности вступления в альянс "для нагнетания военной повестки".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604406392.html

донбасс

киев

украина

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алексей мартынов (политолог), донбасс, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина