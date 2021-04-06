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https://ria.ru/20210406/ukraina-1727032267.html
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Украина не сможет вступить в НАТО по действующему уставу альянса, поскольку путь в военный союз закрыт для стран, на территории которых есть неурегулированные... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:49
2021-04-06T14:49
алексей мартынов (политолог)
донбасс
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
киев
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО по действующему уставу альянса, поскольку путь в военный союз закрыт для стран, на территории которых есть неурегулированные конфликты, а менять основной документ никто в НАТО не станет, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.Он отметил, что Киев ведет разговоры о возможности вступления в альянс "для нагнетания военной повестки".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
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алексей мартынов (политолог), донбасс, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина

Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО

14:49 06.04.2021
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО по действующему уставу альянса, поскольку путь в военный союз закрыт для стран, на территории которых есть неурегулированные конфликты, а менять основной документ никто в НАТО не станет, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
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"Это прямо противоречит их уставу (вступление государства, на территории которого есть неурегулированный конфликт - ред.). Если ради Украины они готовы свой устав изменить, почему бы и нет, но я сильно сомневаюсь, что это возможно в современных условиях. Перспективы там нет никакой",- сказал РИА Новости Мартынов.
Он отметил, что Киев ведет разговоры о возможности вступления в альянс "для нагнетания военной повестки".
"Для изменения устава нужен полный консенсус, а любой подход к этому снаряду, мне кажется, поставит вопрос о полном изменении этого формата, вряд ли кто-то будет рисковать этим",- сказал эксперт.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
 
Алексей Мартынов (политолог)ДонбассВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКиевУкраина
 
 
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