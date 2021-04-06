Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО по действующему уставу альянса, поскольку путь в военный союз закрыт для стран, на территории которых есть неурегулированные конфликты, а менять основной документ никто в НАТО не станет, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
"Это прямо противоречит их уставу (вступление государства, на территории которого есть неурегулированный конфликт - ред.). Если ради Украины они готовы свой устав изменить, почему бы и нет, но я сильно сомневаюсь, что это возможно в современных условиях. Перспективы там нет никакой",- сказал РИА Новости Мартынов.
Он отметил, что Киев ведет разговоры о возможности вступления в альянс "для нагнетания военной повестки".
"Для изменения устава нужен полный консенсус, а любой подход к этому снаряду, мне кажется, поставит вопрос о полном изменении этого формата, вряд ли кто-то будет рисковать этим",- сказал эксперт.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.