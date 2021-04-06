Эксперт оценил заявление Вашингтона о готовности к диалогу по Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявление Вашингтона о готовности к открытому общению с РФ по ситуации вокруг Украины является ожидаемым, но на продуктивное общение двух стран по этому вопросу нельзя рассчитывать, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.
Ранее госдепартамент сообщил, что Соединенные Штаты попросили Россию дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место "провокациях" со стороны РФ вблизи восточной границы Украины. При этом в госдепе добавили, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.
"Это была ожидаемая реакция Вашингтона", - сказал Суздальцев РИА Новости.
"Надо помнить, что провокация была сделана еще в конце февраля - начале марта, когда началось движение украинских войск к границе размежевания в Донбассе. Был произведен такой "перевертыш", можно сказать, что "виновник" (Украина - ред.) превратился в "жертву". Дается (информация) в таком формате, что Россия готовит агрессию (против Украины)", - сказал эксперт.
Он добавил, что повестка мировых СМИ, от американских до японских, забита сюжетом о том, что Россия якобы готова напасть на Украину.
"Вот это заявление госдепартамента смотрится как такое миротворчество, как принуждение к миру "агрессора", то есть Москвы. Это очень недружественная позиция, она провокационная, неравноправная для России. К этому надо относиться очень серьезно. И в то же время, очень надеюсь на мастерство российской дипломатии, она воспользуется этим предложением госдепартамента и попытается его использовать в свою пользу. В любом минусе можно найти плюсы", - отметил Суздальцев.
По его словам, заявление госдепа о готовности к диалогу по Украине - уловка и рассчитывать на продуктивное общение нельзя.
"Это просто уловка, нас пытаются умиротворить как "агрессора". Нельзя на это (на продуктивное общение) рассчитывать, но использовать необходимо", - отметил он.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в первом разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя обвинения США в том, что РФ якобы передислоцирует войска к границе с Украиной, заявил, что Россия на своей территории осуществляет те шаги, которые считает нужными, и "какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения", "мы эти сигналы полностью игнорируем".