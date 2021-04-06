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Эксперт оценил заявление Вашингтона о готовности к диалогу по Украине
Эксперт оценил заявление Вашингтона о готовности к диалогу по Украине
Заявление Вашингтона о готовности к открытому общению с РФ по ситуации вокруг Украины является ожидаемым, но на продуктивное общение двух стран по этому вопросу РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:02
2021-04-06T10:02
андрей суздальцев
владимир зеленский
сергей рябков
москва
сша
киев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявление Вашингтона о готовности к открытому общению с РФ по ситуации вокруг Украины является ожидаемым, но на продуктивное общение двух стран по этому вопросу нельзя рассчитывать, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.Ранее госдепартамент сообщил, что Соединенные Штаты попросили Россию дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место "провокациях" со стороны РФ вблизи восточной границы Украины. При этом в госдепе добавили, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.Как пояснил собеседник агентства, американская сторона с согласия Киева устроила информационную войну против России, касающуюся якобы перемещения российских вооруженные сил к границам Украины. По мнению Суздальцева, это делается, чтобы Украину из виновника ситуации превратить в "жертву"."Надо помнить, что провокация была сделана еще в конце февраля - начале марта, когда началось движение украинских войск к границе размежевания в Донбассе. Был произведен такой "перевертыш", можно сказать, что "виновник" (Украина - ред.) превратился в "жертву". Дается (информация) в таком формате, что Россия готовит агрессию (против Украины)", - сказал эксперт.Он добавил, что повестка мировых СМИ, от американских до японских, забита сюжетом о том, что Россия якобы готова напасть на Украину.По его словам, заявление госдепа о готовности к диалогу по Украине - уловка и рассчитывать на продуктивное общение нельзя.В госдепе отметили, что США считают действия РФ, в том числе "наращивание сил у границы с Украиной", "эскалацией ситуации" со стороны Москвы, но не ответили на вопрос о том, видит ли Вашингтон "угрозу" в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в первом разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя обвинения США в том, что РФ якобы передислоцирует войска к границе с Украиной, заявил, что Россия на своей территории осуществляет те шаги, которые считает нужными, и "какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения", "мы эти сигналы полностью игнорируем".
https://ria.ru/20210405/soglasheniya-1604331816.html
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андрей суздальцев, владимир зеленский, сергей рябков, москва, сша, киев

Эксперт оценил заявление Вашингтона о готовности к диалогу по Украине

10:02 06.04.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявление Вашингтона о готовности к открытому общению с РФ по ситуации вокруг Украины является ожидаемым, но на продуктивное общение двух стран по этому вопросу нельзя рассчитывать, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.
Ранее госдепартамент сообщил, что Соединенные Штаты попросили Россию дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место "провокациях" со стороны РФ вблизи восточной границы Украины. При этом в госдепе добавили, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.
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"Это была ожидаемая реакция Вашингтона", - сказал Суздальцев РИА Новости.
Как пояснил собеседник агентства, американская сторона с согласия Киева устроила информационную войну против России, касающуюся якобы перемещения российских вооруженные сил к границам Украины. По мнению Суздальцева, это делается, чтобы Украину из виновника ситуации превратить в "жертву".
"Надо помнить, что провокация была сделана еще в конце февраля - начале марта, когда началось движение украинских войск к границе размежевания в Донбассе. Был произведен такой "перевертыш", можно сказать, что "виновник" (Украина - ред.) превратился в "жертву". Дается (информация) в таком формате, что Россия готовит агрессию (против Украины)", - сказал эксперт.
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Он добавил, что повестка мировых СМИ, от американских до японских, забита сюжетом о том, что Россия якобы готова напасть на Украину.
"Вот это заявление госдепартамента смотрится как такое миротворчество, как принуждение к миру "агрессора", то есть Москвы. Это очень недружественная позиция, она провокационная, неравноправная для России. К этому надо относиться очень серьезно. И в то же время, очень надеюсь на мастерство российской дипломатии, она воспользуется этим предложением госдепартамента и попытается его использовать в свою пользу. В любом минусе можно найти плюсы", - отметил Суздальцев.
По его словам, заявление госдепа о готовности к диалогу по Украине - уловка и рассчитывать на продуктивное общение нельзя.
"Это просто уловка, нас пытаются умиротворить как "агрессора". Нельзя на это (на продуктивное общение) рассчитывать, но использовать необходимо", - отметил он.
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В госдепе отметили, что США считают действия РФ, в том числе "наращивание сил у границы с Украиной", "эскалацией ситуации" со стороны Москвы, но не ответили на вопрос о том, видит ли Вашингтон "угрозу" в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в первом разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя обвинения США в том, что РФ якобы передислоцирует войска к границе с Украиной, заявил, что Россия на своей территории осуществляет те шаги, которые считает нужными, и "какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения", "мы эти сигналы полностью игнорируем".
 
Андрей СуздальцевВладимир ЗеленскийСергей РябковМоскваСШАКиев
 
 
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