https://ria.ru/20210406/ufsin-1604436856.html
Три учреждения УФСИН откроются в Подмосковье
Три учреждения УФСИН откроются в Подмосковье
Три исправительных центра для осужденных к выполнению принудительных работ откроют в Московской области во втором квартале текущего года, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:28
2021-04-06T13:28
2021-04-06T13:28
новости подмосковья
коломна
московская область (подмосковье)
ступино
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Три исправительных центра для осужденных к выполнению принудительных работ откроют в Московской области во втором квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности региона.Центры будут открыты на базе предприятий в Одинцовском, Дмитровском и Истринском городских округах. Каждый из трех участков будет рассчитан на 50 человек. Также готовятся материалы на открытие еще трех исправительных центров в Коломне, Луховицах и Ступино."В регионе существует нехватка сотрудников в сельском хозяйстве, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Поэтому открытие подразделений на базе предприятий Подмосковья, где осужденные к принудительным работам смогли бы жить и трудиться, станет положительным опытом совместного сотрудничества", - приводятся слова заместителя председателя Правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.
https://ria.ru/20210406/podmoskove-1604410304.html
коломна
московская область (подмосковье)
ступино
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коломна, московская область (подмосковье), ступино