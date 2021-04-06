https://ria.ru/20210406/turizm-1727033834.html
Глава РЖД рассказал Путину об активном развитии железнодорожного туризма
Глава РЖД рассказал Путину об активном развитии железнодорожного туризма
Железнодорожный туризм в России активно развивается, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:55
2021-04-06T14:55
2021-04-06T14:55
туризм
олег белозеров
новости - туризм
ржд
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Железнодорожный туризм в России активно развивается, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Активно развивается железнодорожный туризм. Ежедневный маршрут на паровозной тяге, Сортавала – парк Рускеала, занял призовое место в прошлом году, организованы беспересадочные вагоны из Москвы и Санкт-Петербурга, пользуются огромной популярностью", - сказал глава РЖД.По его словам, зимой горнолыжникам предоставили специальные мультимодальные маршруты – это единый билет, специальные тарифы."На Север возите?", - поинтересовался Путин."Возим по всей стране, Владимир Владимирович. Это и маршрут "Величие Севера" (пять дней в пути), и Карелия, Архангельск, Вологодская область, Шерегеш (Кузбасс), Хибины, Хвалынск (Саратовская область), Абзаково (Башкортостан). Новые туристические поезда в выходные дни – это три дня – тоже предоставляем, сейчас пользуются огромной популярностью, и мы хотим предоставить очень хороший сервис", - ответил Белозеров.
https://ria.ru/20210406/perevozki-1727031979.html
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олег белозеров, новости - туризм, ржд, владимир путин, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Железнодорожный туризм в России активно развивается, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Активно развивается железнодорожный туризм. Ежедневный маршрут на паровозной тяге, Сортавала – парк Рускеала, занял призовое место в прошлом году, организованы беспересадочные вагоны из Москвы и Санкт-Петербурга, пользуются огромной популярностью", - сказал глава РЖД.
По его словам, зимой горнолыжникам предоставили специальные мультимодальные маршруты – это единый билет, специальные тарифы.
"На Север возите?", - поинтересовался Путин.
"Возим по всей стране, Владимир Владимирович. Это и маршрут "Величие Севера" (пять дней в пути), и Карелия, Архангельск, Вологодская область, Шерегеш (Кузбасс), Хибины, Хвалынск (Саратовская область), Абзаково (Башкортостан). Новые туристические поезда в выходные дни – это три дня – тоже предоставляем, сейчас пользуются огромной популярностью, и мы хотим предоставить очень хороший сервис", - ответил Белозеров.