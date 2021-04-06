https://ria.ru/20210406/transport-1727917639.html
Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха в Москве достигает 60%
Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха в Москве достигает 60%
Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха по взвешенным частицам в Москве достигает 60%, сообщила главный эксперт по природоохранным технологиям... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-06T15:28
2021-04-06T15:28
2021-04-12T15:37
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха по взвешенным частицам в Москве достигает 60%, сообщила главный эксперт по природоохранным технологиям "Мосэкомониторинга" Ольга Костенкова."Например, по взвешенным частицам вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха в Москве достигает 60%. В связи с этим снижение транзитного потока является фактором, обеспечивающим снижение выбросов от автотранспорта на территории города", - сказала Костенкова в эфире "Россия 24".
https://ria.ru/20210318/zagryaznenie-1601829920.html
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мосэкомониторинг, москва