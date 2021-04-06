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Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха в Москве достигает 60%
Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха в Москве достигает 60%
Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха по взвешенным частицам в Москве достигает 60%, сообщила главный эксперт по природоохранным технологиям... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-06T15:28
2021-04-12T15:37
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мосэкомониторинг
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха по взвешенным частицам в Москве достигает 60%, сообщила главный эксперт по природоохранным технологиям "Мосэкомониторинга" Ольга Костенкова."Например, по взвешенным частицам вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха в Москве достигает 60%. В связи с этим снижение транзитного потока является фактором, обеспечивающим снижение выбросов от автотранспорта на территории города", - сказала Костенкова в эфире "Россия 24".
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мосэкомониторинг, москва

Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха в Москве достигает 60%

15:28 06.04.2021 (обновлено: 15:37 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевНебоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха по взвешенным частицам в Москве достигает 60%, сообщила главный эксперт по природоохранным технологиям "Мосэкомониторинга" Ольга Костенкова.
"Например, по взвешенным частицам вклад грузового транспорта в загрязнение воздуха в Москве достигает 60%. В связи с этим снижение транзитного потока является фактором, обеспечивающим снижение выбросов от автотранспорта на территории города", - сказала Костенкова в эфире "Россия 24".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосэкомониторингМосква
 
 
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