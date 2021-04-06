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Экс-премьер Украины раскритиковал отказ Киева посылать делегацию в Минск
Экс-премьер Украины раскритиковал отказ Киева посылать делегацию в Минск
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал "Звезде" отказ украинской делегации участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:58
2021-04-06T14:58
алексей резников
донбасс
леонид кравчук
николай азаров (политик)
швеция
минск
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал "Звезде" отказ украинской делегации участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.По мнению Азарова, такое положение дел свидетельствует об отсутствии продуманной системы и профессиональной власти на Украине. Он считает, что украинские власти выполняют "команды американских хозяев".Азаров призвал не ждать от Киева реальных решений — нынешнее положение вряд ли изменится при действующей власти.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что киевская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за "отсутствия доверия к этой территории". При этом глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук ранее уже заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
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алексей резников, донбасс, леонид кравчук, николай азаров (политик), швеция, минск, в мире

Экс-премьер Украины раскритиковал отказ Киева посылать делегацию в Минск

14:58 06.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
Николай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал "Звезде" отказ украинской делегации участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.
По мнению Азарова, такое положение дел свидетельствует об отсутствии продуманной системы и профессиональной власти на Украине.
"Один говорит одно, другой – другое, третий опровергает первых двух…Кто-то в администрации спохватился, что нельзя торпедировать минский процесс, дал отмашку и пошло вот это", - заявил экс-премьер.
Он считает, что украинские власти выполняют "команды американских хозяев".
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Азаров призвал не ждать от Киева реальных решений — нынешнее положение вряд ли изменится при действующей власти.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что киевская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за "отсутствия доверия к этой территории". При этом глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук ранее уже заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
 
Алексей РезниковДонбассЛеонид КравчукНиколай Азаров (политик)ШвецияМинскВ мире
 
 
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