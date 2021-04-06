https://ria.ru/20210406/tkg-1727034339.html

Экс-премьер Украины раскритиковал отказ Киева посылать делегацию в Минск

Экс-премьер Украины раскритиковал отказ Киева посылать делегацию в Минск

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал "Звезде" отказ украинской делегации участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:58

2021-04-06T14:58

2021-04-06T14:58

алексей резников

донбасс

леонид кравчук

николай азаров (политик)

швеция

минск

в мире

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал "Звезде" отказ украинской делегации участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.По мнению Азарова, такое положение дел свидетельствует об отсутствии продуманной системы и профессиональной власти на Украине. Он считает, что украинские власти выполняют "команды американских хозяев".Азаров призвал не ждать от Киева реальных решений — нынешнее положение вряд ли изменится при действующей власти.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что киевская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за "отсутствия доверия к этой территории". При этом глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук ранее уже заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

https://ria.ru/20210406/zelenskiy-1604422783.html

донбасс

швеция

минск

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алексей резников, донбасс, леонид кравчук, николай азаров (политик), швеция, минск, в мире