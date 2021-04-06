Экс-премьер Украины раскритиковал отказ Киева посылать делегацию в Минск
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал "Звезде" отказ украинской делегации участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.
По мнению Азарова, такое положение дел свидетельствует об отсутствии продуманной системы и профессиональной власти на Украине.
"Один говорит одно, другой – другое, третий опровергает первых двух…Кто-то в администрации спохватился, что нельзя торпедировать минский процесс, дал отмашку и пошло вот это", - заявил экс-премьер.
Он считает, что украинские власти выполняют "команды американских хозяев".
Азаров призвал не ждать от Киева реальных решений — нынешнее положение вряд ли изменится при действующей власти.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что киевская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за "отсутствия доверия к этой территории". При этом глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук ранее уже заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.