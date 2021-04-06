https://ria.ru/20210406/telo-1604394984.html
В Челябинской области нашли тело младенца в пакете
В Челябинской области нашли тело младенца в пакете
Тело младенца нашли в пакете в Челябинской области, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:02
2021-04-06T10:02
2021-04-06T10:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мирный
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тело младенца нашли в пакете в Челябинской области, сообщает СУ СК России по региону."В дневное время 5 апреля текущего года около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки", - говорится в сообщении.Следователи проводят проверку, устанавливается причина смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ее проведение взято на контроль руководства следственного управления.
https://ria.ru/20210331/telo-1603639518.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мирный, челябинская область, происшествия