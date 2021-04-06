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В Челябинской области нашли тело младенца в пакете
В Челябинской области нашли тело младенца в пакете
Тело младенца нашли в пакете в Челябинской области, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:02
2021-04-06T10:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мирный
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тело младенца нашли в пакете в Челябинской области, сообщает СУ СК России по региону."В дневное время 5 апреля текущего года около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки", - говорится в сообщении.Следователи проводят проверку, устанавливается причина смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ее проведение взято на контроль руководства следственного управления.
https://ria.ru/20210331/telo-1603639518.html
россия
мирный
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мирный, челябинская область, происшествия

В Челябинской области нашли тело младенца в пакете

10:02 06.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тело младенца нашли в пакете в Челябинской области, сообщает СУ СК России по региону.
"В дневное время 5 апреля текущего года около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку, устанавливается причина смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ее проведение взято на контроль руководства следственного управления.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 15:15
В Красноярске ищут тело девочки, брошенной матерью-наркоманкой
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МирныйЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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