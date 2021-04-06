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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210406/tatarstan-1604397374.html
В ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане реализуют проекты на 9,4 миллиарда рублей
В ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане реализуют проекты на 9,4 миллиарда рублей
Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане во вторник одобрил к реализации пять инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:18
2021-04-06T10:18
республика татарстан
россия
рустам минниханов
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане во вторник одобрил к реализации пять инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций около 9,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба президента республики."Первое в 2021 году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны "Алабуга" провел президент Республики Татарстан Рустам Минниханов… Всего было рассмотрено пять инвестиционных проектов, все получили одобрение членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.Минниханов подчеркнул, что все рассмотренные проекты важны для республики. Промышленное производство, по его словам, способствует росту экономики как Татарстана, так и Российской Федерации в целом.В частности, наблюдательным советом были одобрены проект по производству металлических конструкций объемом 4,8 тысячи тонн в год компании "Аконит-А" с общим объёмом инвестиций около 0,8 миллиарда рублей, проект компании "РариТЭК СПГ" по производству сжиженного природного газа в объеме 23,7 тысячи тонн в год с общим объёмом инвестиций 0,8 миллиарда рублей, проект ООО "Сибтрак" по производству специализированных грузовых транспортных средств (500 единиц в год) с общим объёмом инвестиций 1,9 миллиарда рублей.Кроме того, в числе одобренных проект компании "Хухтамаки Файбер Алабуга" по производству экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна мощностью 130 миллионов упаковок в год с объёмом инвестиций 1,4 миллиарда рублей, а также проект дальнейшего развития производства пленки для перерабатываемой упаковки компании "Данафлекс - Алабуга" с объёмом инвестиций 4,5 миллиарда рублей.ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы около 60 компаний-резидентов, уже действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 143,8 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2020 год превысил 87 миллиардов рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. В ОЭЗ создано более 7 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20210329/tatarstan-1603306792.html
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елабужский район
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россия, рустам минниханов, елабужский район, республика татарстан (татарстан), экономика

В ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане реализуют проекты на 9,4 миллиарда рублей

10:18 06.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОсобая экономическая зона "Алабуга"
Особая экономическая зона Алабуга - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане во вторник одобрил к реализации пять инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций около 9,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба президента республики.
"Первое в 2021 году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны "Алабуга" провел президент Республики Татарстан Рустам Минниханов… Всего было рассмотрено пять инвестиционных проектов, все получили одобрение членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.
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Минниханов подчеркнул, что все рассмотренные проекты важны для республики. Промышленное производство, по его словам, способствует росту экономики как Татарстана, так и Российской Федерации в целом.
В частности, наблюдательным советом были одобрены проект по производству металлических конструкций объемом 4,8 тысячи тонн в год компании "Аконит-А" с общим объёмом инвестиций около 0,8 миллиарда рублей, проект компании "РариТЭК СПГ" по производству сжиженного природного газа в объеме 23,7 тысячи тонн в год с общим объёмом инвестиций 0,8 миллиарда рублей, проект ООО "Сибтрак" по производству специализированных грузовых транспортных средств (500 единиц в год) с общим объёмом инвестиций 1,9 миллиарда рублей.
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Кроме того, в числе одобренных проект компании "Хухтамаки Файбер Алабуга" по производству экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна мощностью 130 миллионов упаковок в год с объёмом инвестиций 1,4 миллиарда рублей, а также проект дальнейшего развития производства пленки для перерабатываемой упаковки компании "Данафлекс - Алабуга" с объёмом инвестиций 4,5 миллиарда рублей.
ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы около 60 компаний-резидентов, уже действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 143,8 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2020 год превысил 87 миллиардов рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. В ОЭЗ создано более 7 тысяч рабочих мест.
 
Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановЕлабужский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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