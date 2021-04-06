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В Таганроге водитель устроил ДТП после езды задним ходом
В Таганроге водитель устроил ДТП после езды задним ходом
Полиция разыскивает водителя Kia Picanto, наехавшего на другой автомобиль и перевернувшегося в Таганроге, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:04
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угибдд
ростовская область
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция разыскивает водителя Kia Picanto, наехавшего на другой автомобиль и перевернувшегося в Таганроге, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.На видео, появившемся в соцсетях, видно, что водитель легкового автомобиля около 100 метров едет задним ходом по трассе, а затем наезжает на препятствие и опрокидывается.По словам представителя УГИБДД, авария произошла вечером 4 апреля на площади "Марцевский треугольник" в Таганроге. "Неустановленный водитель Kia Picanto, по предварительным данным, наехал на стоящий автомобиль "ВАЗ-21140", после чего опрокинулся", - сказал он.Водитель с места ДТП скрылся. "Проводится проверка, водителя ищут", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
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353
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Езда задним ходом Kia Picanto и момент ДТП в Таганроге
Водитель в Таганроге устроил ДТП после езды задним ходом: он наехал на другой автомобиль и перевернулся.
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угибдд, ростовская область, таганрог, происшествия

В Таганроге водитель устроил ДТП после езды задним ходом

12:04 06.04.2021 (обновлено: 12:33 06.04.2021)
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция разыскивает водителя Kia Picanto, наехавшего на другой автомобиль и перевернувшегося в Таганроге, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.
На видео, появившемся в соцсетях, видно, что водитель легкового автомобиля около 100 метров едет задним ходом по трассе, а затем наезжает на препятствие и опрокидывается.
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По словам представителя УГИБДД, авария произошла вечером 4 апреля на площади "Марцевский треугольник" в Таганроге. "Неустановленный водитель Kia Picanto, по предварительным данным, наехал на стоящий автомобиль "ВАЗ-21140", после чего опрокинулся", - сказал он.
Водитель с места ДТП скрылся. "Проводится проверка, водителя ищут", - добавил собеседник агентства.
 
УГИБДДРостовская областьТаганрогПроисшествия
 
 
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