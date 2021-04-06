https://ria.ru/20210406/taganrog-1604416696.html

В Таганроге водитель устроил ДТП после езды задним ходом

В Таганроге водитель устроил ДТП после езды задним ходом

Полиция разыскивает водителя Kia Picanto, наехавшего на другой автомобиль и перевернувшегося в Таганроге, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:04

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угибдд

ростовская область

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция разыскивает водителя Kia Picanto, наехавшего на другой автомобиль и перевернувшегося в Таганроге, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.На видео, появившемся в соцсетях, видно, что водитель легкового автомобиля около 100 метров едет задним ходом по трассе, а затем наезжает на препятствие и опрокидывается.По словам представителя УГИБДД, авария произошла вечером 4 апреля на площади "Марцевский треугольник" в Таганроге. "Неустановленный водитель Kia Picanto, по предварительным данным, наехал на стоящий автомобиль "ВАЗ-21140", после чего опрокинулся", - сказал он.Водитель с места ДТП скрылся. "Проводится проверка, водителя ищут", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210405/delo-1604367250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Езда задним ходом Kia Picanto и момент ДТП в Таганроге Водитель в Таганроге устроил ДТП после езды задним ходом: он наехал на другой автомобиль и перевернулся. 2021-04-06T12:04 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, ростовская область, таганрог, происшествия