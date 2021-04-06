https://ria.ru/20210406/taganrog-1604416696.html
В Таганроге водитель устроил ДТП после езды задним ходом
В Таганроге водитель устроил ДТП после езды задним ходом
Полиция разыскивает водителя Kia Picanto, наехавшего на другой автомобиль и перевернувшегося в Таганроге, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:04
2021-04-06T12:04
2021-04-06T12:33
угибдд
ростовская область
таганрог
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604420399_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b531a4296366188c4c57457462b591d5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция разыскивает водителя Kia Picanto, наехавшего на другой автомобиль и перевернувшегося в Таганроге, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.На видео, появившемся в соцсетях, видно, что водитель легкового автомобиля около 100 метров едет задним ходом по трассе, а затем наезжает на препятствие и опрокидывается.По словам представителя УГИБДД, авария произошла вечером 4 апреля на площади "Марцевский треугольник" в Таганроге. "Неустановленный водитель Kia Picanto, по предварительным данным, наехал на стоящий автомобиль "ВАЗ-21140", после чего опрокинулся", - сказал он.Водитель с места ДТП скрылся. "Проводится проверка, водителя ищут", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210405/delo-1604367250.html
ростовская область
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604420399_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ff0d357d0766332aca5e094b9cc49a62.jpg
Езда задним ходом Kia Picanto и момент ДТП в Таганроге
Водитель в Таганроге устроил ДТП после езды задним ходом: он наехал на другой автомобиль и перевернулся.
2021-04-06T12:04
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угибдд, ростовская область, таганрог, происшествия