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"Никаких отговорок": Сябитова советует быть жестче с проблемными мужьями
"Никаких отговорок": Сябитова советует быть жестче с проблемными мужьями
Известная телесваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем Instagram дала советы женщинам, у которых "проблемные" мужья. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:50
2021-04-06T18:50
2021-04-06T18:52
шоубиз
психология отношений
шоу-бизнес
роза сябитова
семья
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Известная телесваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем Instagram дала советы женщинам, у которых "проблемные" мужья.Сваха уверяет, что эта поговорка родилась не на пустом месте, поскольку "сотни поколений женщин уже пытались улучшать своих проблемных мужей".Чтобы не быть проигравшими в битве за семейное счастье, если супруг оказался "проблемным", Сябитова рекомендует женщинам быть тверже.Кроме того, по ее словам, "ни при каких обстоятельствах" не стоит проявлять собственную инициативу к примирению."Примирение должно происходить исключительно по инициативе той стороны, что виновна в конфликте", – поясняет Сябитова.Также она рекомендует никогда не мириться "просто так", поскольку, по ее словам, "проявленная слабость всегда уменьшает уважение к тому, кто ее проявил, и обесценивает его требования".Сябитова также отмечает, что если не следовать этим советам, то женщина, оставшись жить с "алкоголиком, наркоманом, игроманом, бабником, тунеядцем", всегда будет проигравшей.При этом, по ее словам, "не факт, что и мужчина будет в выигрыше", поскольку при таком отношении к нему женщины его тоже ждет печальная судьба.
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психология отношений, шоу-бизнес, роза сябитова, семья
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Известная телесваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем Instagram дала
советы женщинам, у которых "проблемные" мужья.
"Черного кобеля не отмоешь добела", – напомнила она народную мудрость.
Сваха уверяет, что эта поговорка родилась не на пустом месте, поскольку "сотни поколений женщин уже пытались улучшать своих проблемных мужей".
Чтобы не быть проигравшими в битве за семейное счастье, если супруг оказался "проблемным", Сябитова рекомендует женщинам быть тверже.
"Если мужчина отказался улучшить свое поведение, а также не выполнил ни устных, ни письменных обещаний, вы должны бросить его, не реагировать на его смс, звонки и не переписываться с ним в социальных сетях", – советует сваха.
Кроме того, по ее словам, "ни при каких обстоятельствах" не стоит проявлять собственную инициативу к примирению.
"Примирение должно происходить исключительно по инициативе той стороны, что виновна в конфликте", – поясняет Сябитова.
Также она рекомендует никогда не мириться "просто так", поскольку, по ее словам, "проявленная слабость всегда уменьшает уважение к тому, кто ее проявил, и обесценивает его требования".
Но самое главное, пишет телесваха, "никакие отговорки не принимаются", если выдвинутые конкретные требования не были выполнены.
Сябитова также отмечает, что если не следовать этим советам, то женщина, оставшись жить с "алкоголиком, наркоманом, игроманом, бабником, тунеядцем", всегда будет проигравшей.
При этом, по ее словам, "не факт, что и мужчина будет в выигрыше", поскольку при таком отношении к нему женщины его тоже ждет печальная судьба.