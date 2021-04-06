Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210406/syabitova-1727084031.html
"Никаких отговорок": Сябитова советует быть жестче с проблемными мужьями
"Никаких отговорок": Сябитова советует быть жестче с проблемными мужьями
Известная телесваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем Instagram дала советы женщинам, у которых "проблемные" мужья. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:50
2021-04-06T18:52
шоубиз
психология отношений
шоу-бизнес
роза сябитова
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603471514_0:160:2712:1686_1920x0_80_0_0_48dcf4e8a00f611b43157cd4abaa7600.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Известная телесваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем Instagram дала советы женщинам, у которых "проблемные" мужья.Сваха уверяет, что эта поговорка родилась не на пустом месте, поскольку "сотни поколений женщин уже пытались улучшать своих проблемных мужей".Чтобы не быть проигравшими в битве за семейное счастье, если супруг оказался "проблемным", Сябитова рекомендует женщинам быть тверже.Кроме того, по ее словам, "ни при каких обстоятельствах" не стоит проявлять собственную инициативу к примирению."Примирение должно происходить исключительно по инициативе той стороны, что виновна в конфликте", – поясняет Сябитова.Также она рекомендует никогда не мириться "просто так", поскольку, по ее словам, "проявленная слабость всегда уменьшает уважение к тому, кто ее проявил, и обесценивает его требования".Сябитова также отмечает, что если не следовать этим советам, то женщина, оставшись жить с "алкоголиком, наркоманом, игроманом, бабником, тунеядцем", всегда будет проигравшей.При этом, по ее словам, "не факт, что и мужчина будет в выигрыше", поскольку при таком отношении к нему женщины его тоже ждет печальная судьба.
https://ria.ru/20210330/syabitova-1603477801.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603471514_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_414c153b172bd8003b474377d29055fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психология отношений, шоу-бизнес, роза сябитова, семья

"Никаких отговорок": Сябитова советует быть жестче с проблемными мужьями

18:50 06.04.2021 (обновлено: 18:52 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Известная телесваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем Instagram дала советы женщинам, у которых "проблемные" мужья.
"Черного кобеля не отмоешь добела", – напомнила она народную мудрость.
Сваха уверяет, что эта поговорка родилась не на пустом месте, поскольку "сотни поколений женщин уже пытались улучшать своих проблемных мужей".
Чтобы не быть проигравшими в битве за семейное счастье, если супруг оказался "проблемным", Сябитова рекомендует женщинам быть тверже.
"Если мужчина отказался улучшить свое поведение, а также не выполнил ни устных, ни письменных обещаний, вы должны бросить его, не реагировать на его смс, звонки и не переписываться с ним в социальных сетях", – советует сваха.
Кроме того, по ее словам, "ни при каких обстоятельствах" не стоит проявлять собственную инициативу к примирению.
"Примирение должно происходить исключительно по инициативе той стороны, что виновна в конфликте", – поясняет Сябитова.
Также она рекомендует никогда не мириться "просто так", поскольку, по ее словам, "проявленная слабость всегда уменьшает уважение к тому, кто ее проявил, и обесценивает его требования".
Но самое главное, пишет телесваха, "никакие отговорки не принимаются", если выдвинутые конкретные требования не были выполнены.
Сябитова также отмечает, что если не следовать этим советам, то женщина, оставшись жить с "алкоголиком, наркоманом, игроманом, бабником, тунеядцем", всегда будет проигравшей.
При этом, по ее словам, "не факт, что и мужчина будет в выигрыше", поскольку при таком отношении к нему женщины его тоже ждет печальная судьба.
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 19:44Шоубиз
Сябитова объяснила, почему сравнивает мужчин с консервными банками
 
Шоубизпсихология отношенийШоу-бизнесРоза СябитоваСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния