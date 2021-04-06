https://ria.ru/20210406/syabitova-1727084031.html

"Никаких отговорок": Сябитова советует быть жестче с проблемными мужьями

"Никаких отговорок": Сябитова советует быть жестче с проблемными мужьями

Известная телесваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем Instagram дала советы женщинам, у которых "проблемные" мужья. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:50

2021-04-06T18:50

2021-04-06T18:52

шоубиз

психология отношений

шоу-бизнес

роза сябитова

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603471514_0:160:2712:1686_1920x0_80_0_0_48dcf4e8a00f611b43157cd4abaa7600.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Известная телесваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем Instagram дала советы женщинам, у которых "проблемные" мужья.Сваха уверяет, что эта поговорка родилась не на пустом месте, поскольку "сотни поколений женщин уже пытались улучшать своих проблемных мужей".Чтобы не быть проигравшими в битве за семейное счастье, если супруг оказался "проблемным", Сябитова рекомендует женщинам быть тверже.Кроме того, по ее словам, "ни при каких обстоятельствах" не стоит проявлять собственную инициативу к примирению."Примирение должно происходить исключительно по инициативе той стороны, что виновна в конфликте", – поясняет Сябитова.Также она рекомендует никогда не мириться "просто так", поскольку, по ее словам, "проявленная слабость всегда уменьшает уважение к тому, кто ее проявил, и обесценивает его требования".Сябитова также отмечает, что если не следовать этим советам, то женщина, оставшись жить с "алкоголиком, наркоманом, игроманом, бабником, тунеядцем", всегда будет проигравшей.При этом, по ее словам, "не факт, что и мужчина будет в выигрыше", поскольку при таком отношении к нему женщины его тоже ждет печальная судьба.

https://ria.ru/20210330/syabitova-1603477801.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология отношений, шоу-бизнес, роза сябитова, семья