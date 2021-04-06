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Новости СУЭК
https://ria.ru/20210406/suek-1727036051.html
В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК
В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК
В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника в рамках празднования 20-летия СУЭК создан Информационный центр для жителей и гостей Ленинска-Кузнецкого,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:14
2021-04-06T15:14
новости суэк
россия
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника в рамках празднования 20-летия СУЭК создан Информационный центр для жителей и гостей Ленинска-Кузнецкого, сообщает пресс–служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).Корпоративный музей компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) является одним из наиболее популярных мест в городе. Там собран богатый материал о почти полуторавековой истории развития угледобычи на территории Кольчугинского рудника. Значительная часть материалов представлена в цифровом формате. В музее установлены несколько дисплеев, позволяющих найти подробную информацию о трудовых коллективах всех предприятий, входящих в состав АО "СУЭК-Кузбасс". С помощью специально разработанной программы можно узнать основные исторические вехи развития предприятия, какие виды горношахтного оборудования использовались, какие производственные рекорды устанавливались. Отдельный раздел посвящён реализуемым на предприятиях и в целом в компании социальным программам.Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника вошел в число финалистов III Всероссийского конкурса "Корпоративный музей" сразу в нескольких номинациях и будет представлен на заключительном этапе в конце апреля в Санкт-Петербурге. "Параллельно своеобразным филиалом Информационного центра стал городской краеведческий музей. Там развернута выставочная экспозиция "Кольчугинский рудник. Наследие Копикуза", посвященная 300-летию промышленного освоения Кузбасса. На выставке представлены как редкие архивные материалы, рассказывающие о развитии угледобычи в начале 20 века, так и современные экспонаты от компании "СУЭК-Кузбасс", - отмечается в пресс-релизе.
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россия, сибирская угольная энергетическая компания

В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК

15:14 06.04.2021
 
© Фото : пресс-служба СУЭКВ Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК
В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : пресс-служба СУЭК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника в рамках празднования 20-летия СУЭК создан Информационный центр для жителей и гостей Ленинска-Кузнецкого, сообщает пресс–служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
Корпоративный музей компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) является одним из наиболее популярных мест в городе. Там собран богатый материал о почти полуторавековой истории развития угледобычи на территории Кольчугинского рудника. Значительная часть материалов представлена в цифровом формате. В музее установлены несколько дисплеев, позволяющих найти подробную информацию о трудовых коллективах всех предприятий, входящих в состав АО "СУЭК-Кузбасс". С помощью специально разработанной программы можно узнать основные исторические вехи развития предприятия, какие виды горношахтного оборудования использовались, какие производственные рекорды устанавливались. Отдельный раздел посвящён реализуемым на предприятиях и в целом в компании социальным программам.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 10:50Новости СУЭК
СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов"
Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника вошел в число финалистов III Всероссийского конкурса "Корпоративный музей" сразу в нескольких номинациях и будет представлен на заключительном этапе в конце апреля в Санкт-Петербурге.
"Параллельно своеобразным филиалом Информационного центра стал городской краеведческий музей. Там развернута выставочная экспозиция "Кольчугинский рудник. Наследие Копикуза", посвященная 300-летию промышленного освоения Кузбасса. На выставке представлены как редкие архивные материалы, рассказывающие о развитии угледобычи в начале 20 века, так и современные экспонаты от компании "СУЭК-Кузбасс", - отмечается в пресс-релизе.
© Фото : пресс-служба СУЭКВ Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК
В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : пресс-служба СУЭК
В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК
 
Новости СУЭКРоссияСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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