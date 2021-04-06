https://ria.ru/20210406/suek-1727036051.html

В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК

В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК

В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника в рамках празднования 20-летия СУЭК создан Информационный центр для жителей и гостей Ленинска-Кузнецкого,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:14

2021-04-06T15:14

2021-04-06T15:14

новости суэк

россия

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника в рамках празднования 20-летия СУЭК создан Информационный центр для жителей и гостей Ленинска-Кузнецкого, сообщает пресс–служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).Корпоративный музей компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) является одним из наиболее популярных мест в городе. Там собран богатый материал о почти полуторавековой истории развития угледобычи на территории Кольчугинского рудника. Значительная часть материалов представлена в цифровом формате. В музее установлены несколько дисплеев, позволяющих найти подробную информацию о трудовых коллективах всех предприятий, входящих в состав АО "СУЭК-Кузбасс". С помощью специально разработанной программы можно узнать основные исторические вехи развития предприятия, какие виды горношахтного оборудования использовались, какие производственные рекорды устанавливались. Отдельный раздел посвящён реализуемым на предприятиях и в целом в компании социальным программам.Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника вошел в число финалистов III Всероссийского конкурса "Корпоративный музей" сразу в нескольких номинациях и будет представлен на заключительном этапе в конце апреля в Санкт-Петербурге. "Параллельно своеобразным филиалом Информационного центра стал городской краеведческий музей. Там развернута выставочная экспозиция "Кольчугинский рудник. Наследие Копикуза", посвященная 300-летию промышленного освоения Кузбасса. На выставке представлены как редкие архивные материалы, рассказывающие о развитии угледобычи в начале 20 века, так и современные экспонаты от компании "СУЭК-Кузбасс", - отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20210330/suek-1603410865.html

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россия, сибирская угольная энергетическая компания