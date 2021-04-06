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Нидерландский танкер с нефтью потерял ход у берегов Норвегии

Нидерландский танкер с нефтью потерял ход у берегов Норвегии

Нидерландское судно Eemslift Hendrika с 12 людьми на борту подало сигнал бедствия из-за сильного крена и потери хода у берегов Норвегии, экипаж эвакуирован,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:54

2021-04-06T10:54

2021-04-06T11:21

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МУРМАНСК, 6 апр - РИА Новости. Нидерландское судно Eemslift Hendrika с 12 людьми на борту подало сигнал бедствия из-за сильного крена и потери хода у берегов Норвегии, экипаж эвакуирован, однако сохраняется риск опрокидывания судна, на котором находятся нефть и дизельное топливо, сообщила телерадиокомпания NRK.Как отмечает телекомпания, сигнал бедствия голландское судно подало еще в понедельник днем. Управление портовой службы и мореплавания Норвегии приняло решение снять восемь из 12 членов экипажа, четверо моряков во главе с капитаном продолжили бороться за живучесть, однако после того, как судно потеряло ход, спасатели сняли оставшуюся команду."Главное на этот момент – не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива", - приводятся в сообщении слова представителя управления Ханса-Петтера Мортенсхольма.По данным ТВ, судно дрейфует по направлению к берегу в районе Олесунна, по оценкам специалистов, вероятность опрокидывания велика из-за сильного крена и неспокойного моря в этом районе – высота волны достигает 15 метров. Сообщается, что на борту судна порядка 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива. В район дрейфа судна выдвинулся корабль береговой охраны, а также самолет для оценки ситуации.

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Эвакуация экипажа потерявшего ход судна Eemslift Hendrika Нидерландское судно Eemslift Hendrika с 12 людьми на борту подало сигнал бедствия из-за сильного крена и потери хода у берегов Норвегии, экипаж эвакуирован, однако сохраняется риск опрокидывания судна, на котором находятся нефть и дизельное топливо. 2021-04-06T10:54 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, норвегия, нидерланды, в мире