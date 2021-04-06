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Нидерландский танкер с нефтью потерял ход у берегов Норвегии
Нидерландский танкер с нефтью потерял ход у берегов Норвегии
Нидерландское судно Eemslift Hendrika с 12 людьми на борту подало сигнал бедствия из-за сильного крена и потери хода у берегов Норвегии, экипаж эвакуирован,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:54
2021-04-06T10:54
2021-04-06T11:21
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МУРМАНСК, 6 апр - РИА Новости. Нидерландское судно Eemslift Hendrika с 12 людьми на борту подало сигнал бедствия из-за сильного крена и потери хода у берегов Норвегии, экипаж эвакуирован, однако сохраняется риск опрокидывания судна, на котором находятся нефть и дизельное топливо, сообщила телерадиокомпания NRK.Как отмечает телекомпания, сигнал бедствия голландское судно подало еще в понедельник днем. Управление портовой службы и мореплавания Норвегии приняло решение снять восемь из 12 членов экипажа, четверо моряков во главе с капитаном продолжили бороться за живучесть, однако после того, как судно потеряло ход, спасатели сняли оставшуюся команду."Главное на этот момент – не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива", - приводятся в сообщении слова представителя управления Ханса-Петтера Мортенсхольма.По данным ТВ, судно дрейфует по направлению к берегу в районе Олесунна, по оценкам специалистов, вероятность опрокидывания велика из-за сильного крена и неспокойного моря в этом районе – высота волны достигает 15 метров. Сообщается, что на борту судна порядка 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива. В район дрейфа судна выдвинулся корабль береговой охраны, а также самолет для оценки ситуации.
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Эвакуация экипажа потерявшего ход судна Eemslift Hendrika
Нидерландское судно Eemslift Hendrika с 12 людьми на борту подало сигнал бедствия из-за сильного крена и потери хода у берегов Норвегии, экипаж эвакуирован, однако сохраняется риск опрокидывания судна, на котором находятся нефть и дизельное топливо.
2021-04-06T10:54
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цены на нефть, норвегия, нидерланды, в мире
МУРМАНСК, 6 апр - РИА Новости.
Нидерландское судно Eemslift Hendrika с 12 людьми на борту подало сигнал бедствия из-за сильного крена и потери хода у берегов Норвегии
, экипаж эвакуирован, однако сохраняется риск опрокидывания судна, на котором находятся нефть и дизельное топливо, сообщила телерадиокомпания NRK.
Как отмечает телекомпания, сигнал бедствия голландское судно подало еще в понедельник днем. Управление портовой службы и мореплавания Норвегии приняло решение снять восемь из 12 членов экипажа, четверо моряков во главе с капитаном продолжили бороться за живучесть, однако после того, как судно потеряло ход, спасатели сняли оставшуюся команду.
"Главное на этот момент – не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива", - приводятся в сообщении слова представителя управления Ханса-Петтера Мортенсхольма.
По данным ТВ, судно дрейфует по направлению к берегу в районе Олесунна, по оценкам специалистов, вероятность опрокидывания велика из-за сильного крена и неспокойного моря в этом районе – высота волны достигает 15 метров. Сообщается, что на борту судна порядка 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива. В район дрейфа судна выдвинулся корабль береговой охраны, а также самолет для оценки ситуации.