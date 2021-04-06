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Путин поручил следить за ценами на строительство на Восточном полигоне
Путин поручил следить за ценами на строительство на Восточном полигоне
Президент РФ Владимир Путин поручил внимательно следить за ценами на строительство Восточного полигона РЖД и пообещал дать соответствующее распоряжение... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:11
2021-04-06T14:11
олег белозеров
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ржд
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внимательно следить за ценами на строительство Восточного полигона РЖД и пообещал дать соответствующее распоряжение Федеральной антимонопольной службе.Об этом глава государства заявил на встрече с генеральным директором – председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым. Тот, в частности, доложил о том, что на второй этап расширения Восточного полигона будет выделено 720 миллиардов рублей."Надо внимательно следить за ценами на строительство, самым внимательным образом. Я соответствующее поручение выдам ФАС и вас прошу за этим следить", - сказал на это Путин.Целью второго этапа развития Восточного полигона является увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.
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олег белозеров, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд, владимир путин, экономика

Путин поручил следить за ценами на строительство на Восточном полигоне

14:11 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внимательно следить за ценами на строительство Восточного полигона РЖД и пообещал дать соответствующее распоряжение Федеральной антимонопольной службе.
Об этом глава государства заявил на встрече с генеральным директором – председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым. Тот, в частности, доложил о том, что на второй этап расширения Восточного полигона будет выделено 720 миллиардов рублей.
"Надо внимательно следить за ценами на строительство, самым внимательным образом. Я соответствующее поручение выдам ФАС и вас прошу за этим следить", - сказал на это Путин.
Целью второго этапа развития Восточного полигона является увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.
Строительство тоннеля на БАМ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 08:04
Минобороны объявило о старте строительства второй ветки БАМа
 
Олег БелозеровФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РЖДВладимир ПутинЭкономика
 
 
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