https://ria.ru/20210406/stroitelstvo-1604446802.html
Путин поручил следить за ценами на строительство на Восточном полигоне
Путин поручил следить за ценами на строительство на Восточном полигоне
Президент РФ Владимир Путин поручил внимательно следить за ценами на строительство Восточного полигона РЖД и пообещал дать соответствующее распоряжение... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:11
2021-04-06T14:11
2021-04-06T14:11
олег белозеров
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ржд
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внимательно следить за ценами на строительство Восточного полигона РЖД и пообещал дать соответствующее распоряжение Федеральной антимонопольной службе.Об этом глава государства заявил на встрече с генеральным директором – председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым. Тот, в частности, доложил о том, что на второй этап расширения Восточного полигона будет выделено 720 миллиардов рублей."Надо внимательно следить за ценами на строительство, самым внимательным образом. Я соответствующее поручение выдам ФАС и вас прошу за этим следить", - сказал на это Путин.Целью второго этапа развития Восточного полигона является увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/minoborony-1604225265.html
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олег белозеров, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд, владимир путин, экономика