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Бразильские чиновники хотят посетить завод по производству "Спутника V"
Бразильские чиновники хотят посетить завод по производству "Спутника V"
Группа бразильских чиновников намерена посетить в России завод по производству вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил CNN Brasil президент Бразилии... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:57
2021-04-06T21:57
2021-04-06T21:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
жаир болсонару
владимир путин
бразилия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - РИА Новости. Группа бразильских чиновников намерена посетить в России завод по производству вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил CNN Brasil президент Бразилии Жаир Болсонару."Жаир Болсонару заявил CNN, что группа представителей правительства Бразилии должна скоро посетить завод по производству вакцины "Спутник V" в России. Завтра (в среду) будет проведено совещание, чтобы прояснить детали поездки", - сообщает СМИ.Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Бразилии и главы российского государства Владимира Путина.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, жаир болсонару, владимир путин, бразилия, в мире