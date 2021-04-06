https://ria.ru/20210406/sputnik-1727106220.html

Бразильские чиновники хотят посетить завод по производству "Спутника V"

Бразильские чиновники хотят посетить завод по производству "Спутника V"

Группа бразильских чиновников намерена посетить в России завод по производству вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил CNN Brasil президент Бразилии... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:57

2021-04-06T21:57

2021-04-06T21:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

жаир болсонару

владимир путин

бразилия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - РИА Новости. Группа бразильских чиновников намерена посетить в России завод по производству вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил CNN Brasil президент Бразилии Жаир Болсонару."Жаир Болсонару заявил CNN, что группа представителей правительства Бразилии должна скоро посетить завод по производству вакцины "Спутник V" в России. Завтра (в среду) будет проведено совещание, чтобы прояснить детали поездки", - сообщает СМИ.Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Бразилии и главы российского государства Владимира Путина.

россия

бразилия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, жаир болсонару, владимир путин, бразилия, в мире