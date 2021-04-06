https://ria.ru/20210406/spasenie-1727076471.html
Соседка рассказала о спасении девочки, которую истязали в Новошахтинске
Соседка рассказала о спасении девочки, которую истязали в Новошахтинске
Соседка супругов из Новошахтинска Ростовской области, подозреваемых в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины, когда ее нашли, был истощен... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:03
2021-04-06T18:03
2021-04-06T18:03
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Соседка супругов из Новошахтинска Ростовской области, подозреваемых в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины, когда ее нашли, был истощен и сильно обезвожен.Как рассказала Лариса Буренко, еще в середине марта она зашла к соседям за сахаром и увидела, что ребенок лежит на полу на матрасе с красным глазом. "Они (мать и отчим) начали говорить, что это ячмень", - вспоминает женщина. Она добавила, что девочка тогда была укрыта одеялом, и ее рук она не видела.По словам собеседницы агентства, 2 апреля, когда соседи выпивали на улице, а Альбины нигде не было, они позвонили родному отцу девочки и его сестре. "Заходим в дом, видим, что она там лежит на полу, и связанные ручки", - вспоминает женщина.Когда ребенка развязали, она выпила два стакана воды, а потом у соседки еще три. "Представьте, какое обезвоживание было", - отметила она, добавив, что ребенок был сильно истощен.Сейчас девочка в больнице и идет на поправку. "Когда выпишут, отец ее будет к себе забирать", - рассказала Буренко.Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы.
https://ria.ru/20210218/arest-1598043381.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина.
Соседка супругов из Новошахтинска Ростовской области
, подозреваемых в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины, когда ее нашли, был истощен и сильно обезвожен.
Как рассказала Лариса Буренко, еще в середине марта она зашла к соседям за сахаром и увидела, что ребенок лежит на полу на матрасе с красным глазом. "Они (мать и отчим) начали говорить, что это ячмень", - вспоминает женщина. Она добавила, что девочка тогда была укрыта одеялом, и ее рук она не видела.
По словам собеседницы агентства, 2 апреля, когда соседи выпивали на улице, а Альбины нигде не было, они позвонили родному отцу девочки и его сестре. "Заходим в дом, видим, что она там лежит на полу, и связанные ручки", - вспоминает женщина.
Когда ребенка развязали, она выпила два стакана воды, а потом у соседки еще три. "Представьте, какое обезвоживание было", - отметила она, добавив, что ребенок был сильно истощен.
Сейчас девочка в больнице и идет на поправку. "Когда выпишут, отец ее будет к себе забирать", - рассказала Буренко.
Как сообщал СК
, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы.