https://ria.ru/20210406/spasenie-1727076471.html

Соседка рассказала о спасении девочки, которую истязали в Новошахтинске

Соседка рассказала о спасении девочки, которую истязали в Новошахтинске

Соседка супругов из Новошахтинска Ростовской области, подозреваемых в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины, когда ее нашли, был истощен... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:03

2021-04-06T18:03

2021-04-06T18:03

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Соседка супругов из Новошахтинска Ростовской области, подозреваемых в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины, когда ее нашли, был истощен и сильно обезвожен.Как рассказала Лариса Буренко, еще в середине марта она зашла к соседям за сахаром и увидела, что ребенок лежит на полу на матрасе с красным глазом. "Они (мать и отчим) начали говорить, что это ячмень", - вспоминает женщина. Она добавила, что девочка тогда была укрыта одеялом, и ее рук она не видела.По словам собеседницы агентства, 2 апреля, когда соседи выпивали на улице, а Альбины нигде не было, они позвонили родному отцу девочки и его сестре. "Заходим в дом, видим, что она там лежит на полу, и связанные ручки", - вспоминает женщина.Когда ребенка развязали, она выпила два стакана воды, а потом у соседки еще три. "Представьте, какое обезвоживание было", - отметила она, добавив, что ребенок был сильно истощен.Сейчас девочка в больнице и идет на поправку. "Когда выпишут, отец ее будет к себе забирать", - рассказала Буренко.Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы.

https://ria.ru/20210218/arest-1598043381.html

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия