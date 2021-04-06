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Соседка рассказала о спасении девочки, которую истязали в Новошахтинске
Соседка рассказала о спасении девочки, которую истязали в Новошахтинске
Соседка супругов из Новошахтинска Ростовской области, подозреваемых в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины, когда ее нашли, был истощен... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:03
2021-04-06T18:03
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Соседка супругов из Новошахтинска Ростовской области, подозреваемых в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины, когда ее нашли, был истощен и сильно обезвожен.Как рассказала Лариса Буренко, еще в середине марта она зашла к соседям за сахаром и увидела, что ребенок лежит на полу на матрасе с красным глазом. "Они (мать и отчим) начали говорить, что это ячмень", - вспоминает женщина. Она добавила, что девочка тогда была укрыта одеялом, и ее рук она не видела.По словам собеседницы агентства, 2 апреля, когда соседи выпивали на улице, а Альбины нигде не было, они позвонили родному отцу девочки и его сестре. "Заходим в дом, видим, что она там лежит на полу, и связанные ручки", - вспоминает женщина.Когда ребенка развязали, она выпила два стакана воды, а потом у соседки еще три. "Представьте, какое обезвоживание было", - отметила она, добавив, что ребенок был сильно истощен.Сейчас девочка в больнице и идет на поправку. "Когда выпишут, отец ее будет к себе забирать", - рассказала Буренко.Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы.
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия

Соседка рассказала о спасении девочки, которую истязали в Новошахтинске

18:03 06.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Соседка супругов из Новошахтинска Ростовской области, подозреваемых в истязании ребенка, рассказала, что организм 8-летней Альбины, когда ее нашли, был истощен и сильно обезвожен.
Как рассказала Лариса Буренко, еще в середине марта она зашла к соседям за сахаром и увидела, что ребенок лежит на полу на матрасе с красным глазом. "Они (мать и отчим) начали говорить, что это ячмень", - вспоминает женщина. Она добавила, что девочка тогда была укрыта одеялом, и ее рук она не видела.
По словам собеседницы агентства, 2 апреля, когда соседи выпивали на улице, а Альбины нигде не было, они позвонили родному отцу девочки и его сестре. "Заходим в дом, видим, что она там лежит на полу, и связанные ручки", - вспоминает женщина.
Когда ребенка развязали, она выпила два стакана воды, а потом у соседки еще три. "Представьте, какое обезвоживание было", - отметила она, добавив, что ребенок был сильно истощен.
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Сейчас девочка в больнице и идет на поправку. "Когда выпишут, отец ее будет к себе забирать", - рассказала Буренко.
Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
 
 
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