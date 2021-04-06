Лавров обвинил Киев в нарушении всех договоренностей по Донбассу
12:44 06.04.2021 (обновлено: 16:53 06.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр — РИА Новости. Киев нарушает все минские договоренности, но Запад продолжает его поддерживать, заявил глава росссийского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Лавров подчеркнул, что украинские власти неоднократно заявляли, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций против России. При этом Киев призывает пересмотреть условия договоренностей.
"Все это прискорбно", — сказал он.
Глава российской дипломатии обратил внимание, что западные коллеги игнорируют нарушения соглашений Украиной и поддерживают ее в "абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях".
На прошлой неделе глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову.
Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения