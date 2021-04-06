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Лавров обвинил Киев в нарушении всех договоренностей по Донбассу
Лавров обвинил Киев в нарушении всех договоренностей по Донбассу
Киев нарушает все минские договоренности, но Запад продолжает его поддерживать, заявил глава росссийского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:44
2021-04-06T16:53
россия
руслан хомчак
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
донбасс
сергей лавров
украина
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр — РИА Новости. Киев нарушает все минские договоренности, но Запад продолжает его поддерживать, заявил глава росссийского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.Лавров подчеркнул, что украинские власти неоднократно заявляли, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций против России. При этом Киев призывает пересмотреть условия договоренностей."Все это прискорбно", — сказал он.Глава российской дипломатии обратил внимание, что западные коллеги игнорируют нарушения соглашений Украиной и поддерживают ее в "абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях".На прошлой неделе глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
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донбасс
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россия, руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, донбасс, сергей лавров, украина, в мире

Лавров обвинил Киев в нарушении всех договоренностей по Донбассу

12:44 06.04.2021 (обновлено: 16:53 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр — РИА Новости. Киев нарушает все минские договоренности, но Запад продолжает его поддерживать, заявил глава росссийского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Лавров подчеркнул, что украинские власти неоднократно заявляли, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций против России. При этом Киев призывает пересмотреть условия договоренностей.
"Все это прискорбно", — сказал он.
Глава российской дипломатии обратил внимание, что западные коллеги игнорируют нарушения соглашений Украиной и поддерживают ее в "абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях".
На прошлой неделе глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Минские соглашения
 
РоссияРуслан ХомчакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукДонбассСергей ЛавровУкраинаВ мире
 
 
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