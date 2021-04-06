https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604422469.html

Лавров обвинил Киев в нарушении всех договоренностей по Донбассу

Лавров обвинил Киев в нарушении всех договоренностей по Донбассу

Киев нарушает все минские договоренности, но Запад продолжает его поддерживать, заявил глава росссийского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:44

2021-04-06T12:44

2021-04-06T16:53

россия

руслан хомчак

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

донбасс

сергей лавров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр — РИА Новости. Киев нарушает все минские договоренности, но Запад продолжает его поддерживать, заявил глава росссийского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.Лавров подчеркнул, что украинские власти неоднократно заявляли, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций против России. При этом Киев призывает пересмотреть условия договоренностей."Все это прискорбно", — сказал он.Глава российской дипломатии обратил внимание, что западные коллеги игнорируют нарушения соглашений Украиной и поддерживают ее в "абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях".На прошлой неделе глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.

https://ria.ru/20210405/kreml-1604266061.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

украина

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россия, руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, донбасс, сергей лавров, украина, в мире