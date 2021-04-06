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Лавров надеется, что Запад призовет Киев выполнять Минские соглашения

Лавров надеется, что Запад призовет Киев выполнять Минские соглашения

Москва надеется, что Запад все же потребует от президента Украины Владимира Зеленского выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:25

2021-04-06T12:25

2021-04-06T13:54

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр - РИА Новости. Москва надеется, что Запад все же потребует от президента Украины Владимира Зеленского выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром."Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий, и надеюсь, что это все-таки поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и что они все-таки потребуют от господина Зеленского выполнять минские договоренности в полной мере, и для того, чтобы на деле выполнять через диалог с Донецком и Луганском, как того требует комплекс мер по выполнению минских соглашений, продвигаться к устранению угроз в сфере безопасности, прекращению обстрелов гражданского сектора, от чего гибнут мирные жители", - сказал Лавров.Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире