Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604392038.html
В ДНР обвинили Киев в попытке переписать минские соглашения
В ДНР обвинили Киев в попытке переписать минские соглашения
Предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе направлены не на выполнение минских соглашений, а на то, чтобы их переписать, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:46
2021-04-06T10:05
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
андрей ермак
мид днр
донецкая народная республика
минск
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_17d17aef4d17f681664d21f34660cb2b.jpg
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе направлены не на выполнение минских соглашений, а на то, чтобы их переписать, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Она напомнила, что внесенный на рассмотрение в контактную группу план Киева противоречит комплексу мер на 78%, реакции на предложенную ДНР и ЛНР "дорожную карту" нет до сих пор.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что Киев разработал "План совместных шагов" по урегулированию конфликта в Донбассе. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском. В марте глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью главы МИД ДНР Натальи Никоноровой &gt;&gt;
https://ria.ru/20210405/ukraina-1604373674.html
https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html
донецкая народная республика
минск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_349:0:4146:2848_1920x0_80_0_0_c09ce7c6c97a858bac125d1dbaf7b3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, андрей ермак, мид днр, донецкая народная республика, минск, оон, украина

В ДНР обвинили Киев в попытке переписать минские соглашения

09:46 06.04.2021 (обновлено: 10:05 06.04.2021)
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : МИД ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе направлены не на выполнение минских соглашений, а на то, чтобы их переписать, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Украинские проекты плана действий, представленные что в минском, что в "нормандском формате", призваны не реализовать Комплекс мер, а полностью его переписать", - сказала Никонорова.
Она напомнила, что внесенный на рассмотрение в контактную группу план Киева противоречит комплексу мер на 78%, реакции на предложенную ДНР и ЛНР "дорожную карту" нет до сих пор.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что Киев разработал "План совместных шагов" по урегулированию конфликта в Донбассе. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском. В марте глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе.
Военнослужащий ДНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 23:56
Госдеп заявил о готовности к диалогу с Россией по Украине
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте полный текст интервью главы МИД ДНР Натальи Никоноровой >>
Украинский военнослужащий в траншее возле села Водяное, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 08:00
"Зеленского гонят в атаку". С чем связано обострение в Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваАндрей ЕрмакМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния