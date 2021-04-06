https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604392038.html

В ДНР обвинили Киев в попытке переписать минские соглашения

В ДНР обвинили Киев в попытке переписать минские соглашения

Предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе направлены не на выполнение минских соглашений, а на то, чтобы их переписать, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:46

2021-04-06T09:46

2021-04-06T10:05

ситуация в днр и лнр

наталья никонорова

андрей ермак

мид днр

донецкая народная республика

минск

оон

украина

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе направлены не на выполнение минских соглашений, а на то, чтобы их переписать, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Она напомнила, что внесенный на рассмотрение в контактную группу план Киева противоречит комплексу мер на 78%, реакции на предложенную ДНР и ЛНР "дорожную карту" нет до сих пор.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что Киев разработал "План совместных шагов" по урегулированию конфликта в Донбассе. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском. В марте глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью главы МИД ДНР Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20210405/ukraina-1604373674.html

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

донецкая народная республика

минск

украина

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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, андрей ермак, мид днр, донецкая народная республика, минск, оон, украина