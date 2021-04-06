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Биография Николая Склифосовского
Биография Николая Склифосовского
Русский хирург Николай Васильевич Склифосовский родился 6 апреля (25 марта по старому стилю) 1836 года на хуторе близ города Дубоссары Тираспольского уезда... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T00:30
2021-04-06T00:30
николай склифосовский
москва
справки
общество
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Русский хирург Николай Васильевич Склифосовский родился 6 апреля (25 марта по старому стилю) 1836 года на хуторе близ города Дубоссары Тираспольского уезда Херсонской губернии (ныне территория республики Молдавия).Он был девятым ребенком в многодетной (всего 12 детей) семье небогатого дворянина Василия Склифосовского, служившего письмоводителем Дубоссарской карантинной конторы.После окончания Одесской гимназии поступил в Московский университет на медицинский факультет. Окончив его в 1859 году, Склифосовский работал ординатором, затем заведующим хирургическим отделением Одесской городской больницы. В 1863 году Склифосовский защитил диссертацию на степень доктора медицины.В 1866-1868 годах стажировался в больницах и клиниках Германии, Франции, Англии. Эта командировка позволила Николаю Склифосовскому ознакомиться с хирургическими школами и направлениями в передовых странах Европы.В 1870 году по рекомендации Николая Пирогова Склифосовский получил приглашение занять кафедру хирургии в Киевском университете.В 1871-1880 годах Склифосовский был профессором Военно-медицинской академии в Петербурге, где читал курс хирургической патологии, одновременно заведовал клиническим отделением военного госпиталя.В 1880 году совет Московского университета единогласно избрал Николая Склифосовского на заведование кафедрой факультетской хирургической клиники медицинского факультета, которую он возглавлял до 1893 года. С 1882 года по 1888 год был деканом медицинского факультета.В 1893 году Склифосовский был назначен директором Института усовершенствования врачей, где работал до 1900 года.Несколько раз Николай Склифосовский прерывал свою карьеру, чтобы принять участие в тех или иных военных кампаниях. Так было в период австро-прусской войны во время его стажировки за границей (1866-1868), в период франко-прусской войны (1870-1871), Балканской войны (1876), русско-турецкой войны (1877-1878). В военных кампаниях он приобрел практический опыт, работая в перевязочных пунктах, военно-полевым хирургом, хирургом-консультантом, ведущим хирургом русской армии.Склифосовский приобрел громадный опыт организации медицинского обеспечения. Тщательный анализ переломов и огнестрельных ран дал возможность доктору предложить ряд важных лечебных и организационных мер, а введенная им дезинфекция операционного места и инструментов в разы уменьшила смертность. Весь полученный опыт военного хирурга Николай Васильевич изложил впоследствии в статьях, опубликованных в газете "Медицинский вестник" и в Военно-медицинском журнале.Стремление к общественному служению нашло выражение в создании по его инициативе на Девичьем Поле клинического городка Московского университета (ныне клиника Первого Московского государственного медицинского университета). Используя свой высокий врачебный авторитет в Москве, он собрал крупные пожертвования среди купечества на строительство этого городка. Вклад Склифосовского в отечественную медицину огромен. Он способствовал внедрению в русскую хирургию принципов антисептики и асептики, был одним из пионеров полостной хирургии (оперативного лечения женских болезней, заболеваний желудка, печени и желчных путей, мочевого пузыря); разработал оригинальную операцию соединения костей при ложных суставах ("замок Склифосовского", или "русский замок")Значителен вклад Склифосовского в отечественную стоматологию. Он требовал включить стоматологию как науку в программу высших медицинских учебных заведений. На VI съезде русских естествоиспытателей и врачей по предложению Склифосовского было единогласно принято решение о создании самостоятельных клинических доцентур по зубным болезням.Большим вкладом в развитие челюстно-лицевой хирургии были проведенные Склифосовским операции при больших дефектах лица. Он впервые в мире применил местное обезболивание раствором кокаина при операции по поводу расщелины твердого неба. Им был сконструирован аппарат, позволяющий поддерживать наркоз во время операции на челюстях и в полости рта. При помощи такого аппарата Склифосовский произвел редкую операцию – резекцию (удаление операционным путем) обеих половин верхней челюсти.Как истинный ученый Николай Склифосовский придавал огромное значение обмену наблюдениями и опытом среди хирургов. Он являлся учредителем Общества русских врачей, учредителем и председателем первого съезда хирургов страны (1990), организатором, председателем и участником Пироговских съездов. Склифосовский был сторонником женского образования. Благодаря его участию при Медико-хирургической академии открылись женские курсы для акушерок, на которых женщины могли получить высшее медицинское образование. Огромный талант общественного деятеля и организатора проявился у Склифосовского в ходе подготовки и проведения двенадцатого Международного конгресса врачей-хирургов, прошедшего в августе 1897 года в Москве и привлекшего большое количество участников.Склифосовский – автор 114 научных работ, отражающих новаторские идеи и личный опыт выдающегося врача и ставших ценным вкладом в сокровищницу мировой науки.Он являлся соредактором журнала "Хирургическая летопись" и соредактором и основателем "Летописи русской хирургии", а затем "Русского хирургического архива".Среди учеников и последователей Склифосовского – выдающиеся русские хирурги Александр Траубер, Василий Кузьмин и Иван Спижарный, выдающийся русский терапевт Михаил Яновский и др.В 1901 году Склифосовский вышел в отставку и переехал в свое поместье Яковцы в Полтавской губернии, где и прожил последние годы жизни.13 декабря (30 ноября по старому стилю) 1904 года Николай Склифосовский скончался в Яковцах, там же и похоронен.Имя Склифосовского было присвоено Институту неотложной помощи в Москве (ныне Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского), основанному в 1923 году на базе одной из старейших московских больниц.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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николай склифосовский, москва, справки, общество

Биография Николая Склифосовского

00:30 06.04.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВыдающийся врач-хирург Николай Васильевич Склифосовский
Выдающийся врач-хирург Николай Васильевич Склифосовский - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости
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Русский хирург Николай Васильевич Склифосовский родился 6 апреля (25 марта по старому стилю) 1836 года на хуторе близ города Дубоссары Тираспольского уезда Херсонской губернии
(ныне территория республики Молдавия).
Он был девятым ребенком в многодетной (всего 12 детей) семье небогатого дворянина Василия Склифосовского, служившего письмоводителем Дубоссарской карантинной конторы.
После окончания Одесской гимназии поступил в Московский университет на медицинский факультет. Окончив его в 1859 году, Склифосовский работал ординатором, затем заведующим хирургическим отделением Одесской городской больницы.
В 1863 году Склифосовский защитил диссертацию на степень доктора медицины.
В 1866-1868 годах стажировался в больницах и клиниках Германии, Франции, Англии. Эта командировка позволила Николаю Склифосовскому ознакомиться с хирургическими школами и направлениями в передовых странах Европы.
В 1870 году по рекомендации Николая Пирогова Склифосовский получил приглашение занять кафедру хирургии в Киевском университете.
В 1871-1880 годах Склифосовский был профессором Военно-медицинской академии в Петербурге, где читал курс хирургической патологии, одновременно заведовал клиническим отделением военного госпиталя.
В 1880 году совет Московского университета единогласно избрал Николая Склифосовского на заведование кафедрой факультетской хирургической клиники медицинского факультета, которую он возглавлял до 1893 года. С 1882 года по 1888 год был деканом медицинского факультета.
В 1893 году Склифосовский был назначен директором Института усовершенствования врачей, где работал до 1900 года.
Несколько раз Николай Склифосовский прерывал свою карьеру, чтобы принять участие в тех или иных военных кампаниях. Так было в период австро-прусской войны во время его стажировки за границей (1866-1868), в период франко-прусской войны (1870-1871), Балканской войны (1876), русско-турецкой войны (1877-1878). В военных кампаниях он приобрел практический опыт, работая в перевязочных пунктах, военно-полевым хирургом, хирургом-консультантом, ведущим хирургом русской армии.
Склифосовский приобрел громадный опыт организации медицинского обеспечения. Тщательный анализ переломов и огнестрельных ран дал возможность доктору предложить ряд важных лечебных и организационных мер, а введенная им дезинфекция операционного места и инструментов в разы уменьшила смертность. Весь полученный опыт военного хирурга Николай Васильевич изложил впоследствии в статьях, опубликованных в газете "Медицинский вестник" и в Военно-медицинском журнале.
Стремление к общественному служению нашло выражение в создании по его инициативе на Девичьем Поле клинического городка Московского университета (ныне клиника Первого Московского государственного медицинского университета). Используя свой высокий врачебный авторитет в Москве, он собрал крупные пожертвования среди купечества на строительство этого городка.
Вклад Склифосовского в отечественную медицину огромен. Он способствовал внедрению в русскую хирургию принципов антисептики и асептики, был одним из пионеров полостной хирургии (оперативного лечения женских болезней, заболеваний желудка, печени и желчных путей, мочевого пузыря); разработал оригинальную операцию соединения костей при ложных суставах ("замок Склифосовского", или "русский замок")
Значителен вклад Склифосовского в отечественную стоматологию. Он требовал включить стоматологию как науку в программу высших медицинских учебных заведений. На VI съезде русских естествоиспытателей и врачей по предложению Склифосовского было единогласно принято решение о создании самостоятельных клинических доцентур по зубным болезням.
Большим вкладом в развитие челюстно-лицевой хирургии были проведенные Склифосовским операции при больших дефектах лица. Он впервые в мире применил местное обезболивание раствором кокаина при операции по поводу расщелины твердого неба. Им был сконструирован аппарат, позволяющий поддерживать наркоз во время операции на челюстях и в полости рта. При помощи такого аппарата Склифосовский произвел редкую операцию – резекцию (удаление операционным путем) обеих половин верхней челюсти.
Как истинный ученый Николай Склифосовский придавал огромное значение обмену наблюдениями и опытом среди хирургов. Он являлся учредителем Общества русских врачей, учредителем и председателем первого съезда хирургов страны (1990), организатором, председателем и участником Пироговских съездов.
Склифосовский был сторонником женского образования. Благодаря его участию при Медико-хирургической академии открылись женские курсы для акушерок, на которых женщины могли получить высшее медицинское образование. Огромный талант общественного деятеля и организатора проявился у Склифосовского в ходе подготовки и проведения двенадцатого Международного конгресса врачей-хирургов, прошедшего в августе 1897 года в Москве и привлекшего большое количество участников.
Склифосовский – автор 114 научных работ, отражающих новаторские идеи и личный опыт выдающегося врача и ставших ценным вкладом в сокровищницу мировой науки.
Он являлся соредактором журнала "Хирургическая летопись" и соредактором и основателем "Летописи русской хирургии", а затем "Русского хирургического архива".
Среди учеников и последователей Склифосовского – выдающиеся русские хирурги Александр Траубер, Василий Кузьмин и Иван Спижарный, выдающийся русский терапевт Михаил Яновский и др.
В 1901 году Склифосовский вышел в отставку и переехал в свое поместье Яковцы в Полтавской губернии, где и прожил последние годы жизни.
13 декабря (30 ноября по старому стилю) 1904 года Николай Склифосовский скончался в Яковцах, там же и похоронен.
Имя Склифосовского было присвоено Институту неотложной помощи в Москве (ныне Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского), основанному в 1923 году на базе одной из старейших московских больниц.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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