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В Пензенской области школьница ранила ножом одноклассника
В Пензенской области школьница ранила ножом одноклассника
Пятнадцатилетняя ученица школы в Пензе на перемене во время конфликта ранила ножом в спину одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:26
2021-04-06T17:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Пятнадцатилетняя ученица школы в Пензе на перемене во время конфликта ранила ножом в спину одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ."По данным следствия, днем 5 апреля 2021 года в одном из образовательных учреждений Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним одноклассником нанесла ему один удар ножом в область спины. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что возбуждено дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия

В Пензенской области школьница ранила ножом одноклассника

17:26 06.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : СК РФ
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Пятнадцатилетняя ученица школы в Пензе на перемене во время конфликта ранила ножом в спину одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, днем 5 апреля 2021 года в одном из образовательных учреждений Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним одноклассником нанесла ему один удар ножом в область спины. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".
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