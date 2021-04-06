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В Пензенской области школьница ранила ножом одноклассника
В Пензенской области школьница ранила ножом одноклассника
Пятнадцатилетняя ученица школы в Пензе на перемене во время конфликта ранила ножом в спину одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:26
2021-04-06T17:26
2021-04-06T17:26
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следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Пятнадцатилетняя ученица школы в Пензе на перемене во время конфликта ранила ножом в спину одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ."По данным следствия, днем 5 апреля 2021 года в одном из образовательных учреждений Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним одноклассником нанесла ему один удар ножом в область спины. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что возбуждено дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".
https://ria.ru/20210129/buryatiya-1595069444.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия