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Хорошие новости
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Пожарные в Приморье спасли двух застрявших под гаражом щенков
Пожарные в Приморье спасли двух застрявших под гаражом щенков
Спасатели в Приморье вызволили из-под гаража в Артеме двух застрявших там маленьких щенков, сообщает во вторник краевой главк МЧС России. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T07:36
2021-04-06T10:38
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Спасатели в Приморье вызволили из-под гаража в Артеме двух застрявших там маленьких щенков, сообщает во вторник краевой главк МЧС России.На место прибыли сотрудники отделения 14-й пожарно-спасательной части 19-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Приморскому краю. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели освободили щенков."Выбравшиеся на свободу щенята, несмотря на испуг, радостно стали вилять хвостами и с благодарностью облизывать своих спасителей. За проведением спасательной операции с переживанием наблюдали жители окрестных домов, которые выразили искреннюю благодарность сотрудникам МЧС России за спасение маленьких щенков и их благородный труд", — сообщает главк.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артем, приморский край, происшествия

Пожарные в Приморье спасли двух застрявших под гаражом щенков

07:36 06.04.2021 (обновлено: 10:38 06.04.2021)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Приморскому краюСпасатели в Артеме вызволили из-под гаража двух щенков
Спасатели в Артеме вызволили из-под гаража двух щенков - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Спасатели в Приморье вызволили из-под гаража в Артеме двух застрявших там маленьких щенков, сообщает во вторник краевой главк МЧС России.

"В пожарную часть города Артема обратились местные жители с просьбой оказать помощь в извлечении из-под металлических гаражей на улице Волхова застрявших щенят. Взволнованные граждане также сообщили диспетчеру, что жизни щенков угрожает опасность и самостоятельно они выбраться не могут", — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники отделения 14-й пожарно-спасательной части 19-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Приморскому краю. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели освободили щенков.
"Выбравшиеся на свободу щенята, несмотря на испуг, радостно стали вилять хвостами и с благодарностью облизывать своих спасителей. За проведением спасательной операции с переживанием наблюдали жители окрестных домов, которые выразили искреннюю благодарность сотрудникам МЧС России за спасение маленьких щенков и их благородный труд", — сообщает главк.
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Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АртемПриморский крайПроисшествия
 
 
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