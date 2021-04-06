https://ria.ru/20210406/schenki-1604383008.html

Пожарные в Приморье спасли двух застрявших под гаражом щенков

Пожарные в Приморье спасли двух застрявших под гаражом щенков

Спасатели в Приморье вызволили из-под гаража в Артеме двух застрявших там маленьких щенков, сообщает во вторник краевой главк МЧС России. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T07:36

2021-04-06T07:36

2021-04-06T10:38

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Спасатели в Приморье вызволили из-под гаража в Артеме двух застрявших там маленьких щенков, сообщает во вторник краевой главк МЧС России.На место прибыли сотрудники отделения 14-й пожарно-спасательной части 19-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Приморскому краю. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели освободили щенков."Выбравшиеся на свободу щенята, несмотря на испуг, радостно стали вилять хвостами и с благодарностью облизывать своих спасителей. За проведением спасательной операции с переживанием наблюдали жители окрестных домов, которые выразили искреннюю благодарность сотрудникам МЧС России за спасение маленьких щенков и их благородный труд", — сообщает главк.

https://ria.ru/20210207/sobaka-1596355257.html

артем

приморский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артем, приморский край, происшествия