Пожарные в Приморье спасли двух застрявших под гаражом щенков
07:36 06.04.2021 (обновлено: 10:38 06.04.2021)
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Приморскому краюСпасатели в Артеме вызволили из-под гаража двух щенков
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Спасатели в Приморье вызволили из-под гаража в Артеме двух застрявших там маленьких щенков, сообщает во вторник краевой главк МЧС России.
"В пожарную часть города Артема обратились местные жители с просьбой оказать помощь в извлечении из-под металлических гаражей на улице Волхова застрявших щенят. Взволнованные граждане также сообщили диспетчеру, что жизни щенков угрожает опасность и самостоятельно они выбраться не могут", — говорится в сообщении.
На место прибыли сотрудники отделения 14-й пожарно-спасательной части 19-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Приморскому краю. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели освободили щенков.
"Выбравшиеся на свободу щенята, несмотря на испуг, радостно стали вилять хвостами и с благодарностью облизывать своих спасителей. За проведением спасательной операции с переживанием наблюдали жители окрестных домов, которые выразили искреннюю благодарность сотрудникам МЧС России за спасение маленьких щенков и их благородный труд", — сообщает главк.