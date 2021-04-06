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Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G
Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G
Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:51
2021-04-06T14:47
сбер
сбербанк россии
huawei technologies
герман греф
технологии
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.По словам Грефа, эта технология существенно повлияет на развитие интернета, а также окажет влияние на построение всей человеческой жизни.Пока ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.В октябре прошлого года "СберМобайл", который входит в экосистему "Сбера", совместно с оператором мобильной связи Tele2 и китайской Huawei договорились протестировать технологии 5G на базе инфраструктуры экосистемы.
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сбер, сбербанк россии, huawei technologies, герман греф, технологии, экономика

Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G

13:51 06.04.2021 (обновлено: 14:47 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Сегодня общее мнение, что 2028 год - это как раз горизонт начала внедрения технологии 6G", - сказал он, выступая на Дне технологического лидерства в корпоративном университете "Сбера".
5G в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 08:00Наука
Как поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь
По словам Грефа, эта технология существенно повлияет на развитие интернета, а также окажет влияние на построение всей человеческой жизни.
Пока ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
В октябре прошлого года "СберМобайл", который входит в экосистему "Сбера", совместно с оператором мобильной связи Tele2 и китайской Huawei договорились протестировать технологии 5G на базе инфраструктуры экосистемы.
 
СберСбербанк РоссииHuawei TechnologiesГерман ГрефТехнологииЭкономика
 
 
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