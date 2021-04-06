https://ria.ru/20210406/sberbank-1604441800.html
Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G
Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G
Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:51
2021-04-06T13:51
2021-04-06T14:47
сбер
сбербанк россии
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герман греф
технологии
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.По словам Грефа, эта технология существенно повлияет на развитие интернета, а также окажет влияние на построение всей человеческой жизни.Пока ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.В октябре прошлого года "СберМобайл", который входит в экосистему "Сбера", совместно с оператором мобильной связи Tele2 и китайской Huawei договорились протестировать технологии 5G на базе инфраструктуры экосистемы.
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
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