https://ria.ru/20210406/sberbank-1604441800.html

Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G

Глава Сбербанка назвал сроки появления технологии 6G

Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:51

2021-04-06T13:51

2021-04-06T14:47

сбер

сбербанк россии

huawei technologies

герман греф

технологии

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Технология связи шестого поколения (6G) может появиться на рынке в 2028 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.По словам Грефа, эта технология существенно повлияет на развитие интернета, а также окажет влияние на построение всей человеческой жизни.Пока ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.В октябре прошлого года "СберМобайл", который входит в экосистему "Сбера", совместно с оператором мобильной связи Tele2 и китайской Huawei договорились протестировать технологии 5G на базе инфраструктуры экосистемы.

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк россии, huawei technologies, герман греф, технологии, экономика