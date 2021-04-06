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https://ria.ru/20210406/sanktsii-1727107818.html
Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции
Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции
Запросы Ирана в адрес США по отмене санкций являются "максималистскими" и неконструктивными, шаги должны быть обоюдными, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:14
2021-04-06T22:14
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
нед прайс
магатэ
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Запросы Ирана в адрес США по отмене санкций являются "максималистскими" и неконструктивными, шаги должны быть обоюдными, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс."Я не думаю, что призывы к США выступить с односторонним жестом.., на который нет соответствующего действия со стороны Ирана, конструктивны", - сказал Прайс, когда его спросили, рассматривают ли США возможность отмены всех антииранских санкций, как того требует Тегеран.Ранее администрация США отмечала, что для возобновления работы по СВПД Иран и США должны вернуться к выполнению условий соглашения. "Мы должны будем отменить санкции, которые не соответствуют условиям СВПД", - сообщил представитель госдепартамента.Во вторник в Вене прошло заседание комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров. От США в Вену прибыл спецпосланник госдепартамента США по Ирану Роб Малли, но прямых контактов между представителями США и Ирана на встрече не предусмотрено. Переговорщики остаются в Вене, следующее заседание совместной комиссии, как заявил СМИ представитель Ирана, планируется на пятницу.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
https://ria.ru/20210406/gosdep-1727104067.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс, магатэ, иран, сша, в мире

Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции

22:14 06.04.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Запросы Ирана в адрес США по отмене санкций являются "максималистскими" и неконструктивными, шаги должны быть обоюдными, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Я не думаю, что призывы к США выступить с односторонним жестом.., на который нет соответствующего действия со стороны Ирана, конструктивны", - сказал Прайс, когда его спросили, рассматривают ли США возможность отмены всех антииранских санкций, как того требует Тегеран.

"Мы исключаем максималистские требования о том, что Соединенные Штаты все будут делать первыми", - сказал представитель госдепартамента. Он подчеркнул, что идущие в Вене консультации являются важным шагом на пути определения "конструктивных" и адекватных шагов, которые необходимы для возвращения обеих сторон, Ирана и США, к выполнению СВПД, а "максималистские", по его выражению, требования, "никуда не приведут".

Ранее администрация США отмечала, что для возобновления работы по СВПД Иран и США должны вернуться к выполнению условий соглашения. "Мы должны будем отменить санкции, которые не соответствуют условиям СВПД", - сообщил представитель госдепартамента.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 21:32
Госдеп оценил первый день переговоров по иранской ядерной сделке
Во вторник в Вене прошло заседание комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров. От США в Вену прибыл спецпосланник госдепартамента США по Ирану Роб Малли, но прямых контактов между представителями США и Ирана на встрече не предусмотрено. Переговорщики остаются в Вене, следующее заседание совместной комиссии, как заявил СМИ представитель Ирана, планируется на пятницу.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Запуск АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 19:02
МИД прокомментировал переговоры по иранской ядерной сделке
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Нед ПрайсМАГАТЭИранСШАВ мире
 
 
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