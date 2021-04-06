https://ria.ru/20210406/sanktsii-1727107818.html

Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции

Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции

Запросы Ирана в адрес США по отмене санкций являются "максималистскими" и неконструктивными, шаги должны быть обоюдными, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:14

2021-04-06T22:14

2021-04-06T22:14

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

нед прайс

магатэ

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Запросы Ирана в адрес США по отмене санкций являются "максималистскими" и неконструктивными, шаги должны быть обоюдными, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс."Я не думаю, что призывы к США выступить с односторонним жестом.., на который нет соответствующего действия со стороны Ирана, конструктивны", - сказал Прайс, когда его спросили, рассматривают ли США возможность отмены всех антииранских санкций, как того требует Тегеран.Ранее администрация США отмечала, что для возобновления работы по СВПД Иран и США должны вернуться к выполнению условий соглашения. "Мы должны будем отменить санкции, которые не соответствуют условиям СВПД", - сообщил представитель госдепартамента.Во вторник в Вене прошло заседание комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров. От США в Вену прибыл спецпосланник госдепартамента США по Ирану Роб Малли, но прямых контактов между представителями США и Ирана на встрече не предусмотрено. Переговорщики остаются в Вене, следующее заседание совместной комиссии, как заявил СМИ представитель Ирана, планируется на пятницу.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

https://ria.ru/20210406/gosdep-1727104067.html

https://ria.ru/20210406/iran-1727087198.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс, магатэ, иран, сша, в мире