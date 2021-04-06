https://ria.ru/20210406/sakhalin-1604436625.html

На Сахалине восстановили электроснабжение

На Сахалине восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение на Сахалине, где без света оставалось почти все население острова, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:26

2021-04-06T13:26

2021-04-06T13:47

сахалин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение на Сахалине, где без света оставалось почти все население острова, сообщило Минэнерго РФ.Ранее в "Сахалинэнерго" сообщили, что во вторник в 17.40 (9.40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Это основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Как заявили в пресс-службе губернатора региона, разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет.Как отмечалось в сообщении "Сахалинэнерго", к 21.00 (13.00 мск) восстановлено электроснабжение большинства потребителей. Частично без электроэнергии оставались несколько микрорайонов областного центра и Смирныховский район. В 21.21 (13.21 мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей, добавили в компании.

https://ria.ru/20210325/zarabotat-1602821594.html

сахалин

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сахалин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)