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На Сахалине восстановили электроснабжение
На Сахалине восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение на Сахалине, где без света оставалось почти все население острова, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:26
2021-04-06T13:47
сахалин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение на Сахалине, где без света оставалось почти все население острова, сообщило Минэнерго РФ.Ранее в "Сахалинэнерго" сообщили, что во вторник в 17.40 (9.40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Это основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Как заявили в пресс-службе губернатора региона, разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет.Как отмечалось в сообщении "Сахалинэнерго", к 21.00 (13.00 мск) восстановлено электроснабжение большинства потребителей. Частично без электроэнергии оставались несколько микрорайонов областного центра и Смирныховский район. В 21.21 (13.21 мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей, добавили в компании.
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сахалин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)

На Сахалине восстановили электроснабжение

13:26 06.04.2021 (обновлено: 13:47 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона в Приморье
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© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение на Сахалине, где без света оставалось почти все население острова, сообщило Минэнерго РФ.
Ранее в "Сахалинэнерго" сообщили, что во вторник в 17.40 (9.40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Это основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Как заявили в пресс-службе губернатора региона, разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет.
"Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Сахалинской области, где, по информации ПАО "Русгидро", на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО "Сахалинэнерго") действием защит отключились первая и вторая секции шин 110 кВ. Были обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения максимально оставались около 400 тысяч человек", - говорится в сообщении министерства.
Как отмечалось в сообщении "Сахалинэнерго", к 21.00 (13.00 мск) восстановлено электроснабжение большинства потребителей. Частично без электроэнергии оставались несколько микрорайонов областного центра и Смирныховский район. В 21.21 (13.21 мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей, добавили в компании.
Электросчетчик - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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СахалинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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