https://ria.ru/20210406/sakhalin-1604393367.html

На Сахалине руководителю вуза предъявили обвинение после гибели студентов

На Сахалине руководителю вуза предъявили обвинение после гибели студентов

Руководителю Сахалинского госуниверситета, где от удара током погибли двое студентов, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:52

2021-04-06T09:52

2021-04-06T10:25

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Руководителю Сахалинского госуниверситета, где от удара током погибли двое студентов, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), "обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям иных лиц, в том числе руководящего состава вуза, приняты меры профилактического характера, добавили в СК.В конце марта в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет с факультета физики и математики. Выяснилось, что один из студентов пошёл в душевую, где его ударило током, на крики прибежал сосед, попытался помочь, но тоже погиб.Следственный комитет сообщил, что к трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Через два дня после трагедии был арестован директор департамента СахГУ, отвечавшего за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение. Руководство вуза пообещало привести в порядок проводку и электрооборудование в общежитиях до конца семестра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/tok-1604345469.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия