https://ria.ru/20210406/sakhalin-1604393367.html
На Сахалине руководителю вуза предъявили обвинение после гибели студентов
На Сахалине руководителю вуза предъявили обвинение после гибели студентов
Руководителю Сахалинского госуниверситета, где от удара током погибли двое студентов, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:52
2021-04-06T09:52
2021-04-06T10:25
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Руководителю Сахалинского госуниверситета, где от удара током погибли двое студентов, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), "обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям иных лиц, в том числе руководящего состава вуза, приняты меры профилактического характера, добавили в СК.В конце марта в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет с факультета физики и математики. Выяснилось, что один из студентов пошёл в душевую, где его ударило током, на крики прибежал сосед, попытался помочь, но тоже погиб.Следственный комитет сообщил, что к трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Через два дня после трагедии был арестован директор департамента СахГУ, отвечавшего за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение. Руководство вуза пообещало привести в порядок проводку и электрооборудование в общежитиях до конца семестра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/tok-1604345469.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости.
Руководителю Сахалинского госуниверситета, где от удара током погибли двое студентов, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления СК
РФ.
"В рамках расследования данного уголовного дела предъявлено обвинение руководителю учебного заведения. По версии следствия, должностное лицо не обеспечило выполнение требований правил устройства электроустановок в ванных комнатах общежития учебного заведения, что создало опасность для жизни и здоровья проживающих в нем лиц и повлекло смерть двух студентов", - говорится в релизе.
Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), "обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".
В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям иных лиц, в том числе руководящего состава вуза, приняты меры профилактического характера, добавили в СК.
В конце марта в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет с факультета физики и математики. Выяснилось, что один из студентов пошёл в душевую, где его ударило током, на крики прибежал сосед, попытался помочь, но тоже погиб.
Следственный комитет сообщил, что к трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Через два дня после трагедии был арестован директор департамента СахГУ, отвечавшего за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение. Руководство вуза пообещало привести в порядок проводку и электрооборудование в общежитиях до конца семестра.