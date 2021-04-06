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На Сахалине руководителю вуза предъявили обвинение после гибели студентов
На Сахалине руководителю вуза предъявили обвинение после гибели студентов
Руководителю Сахалинского госуниверситета, где от удара током погибли двое студентов, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:52
2021-04-06T10:25
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Руководителю Сахалинского госуниверситета, где от удара током погибли двое студентов, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), "обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям иных лиц, в том числе руководящего состава вуза, приняты меры профилактического характера, добавили в СК.В конце марта в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет с факультета физики и математики. Выяснилось, что один из студентов пошёл в душевую, где его ударило током, на крики прибежал сосед, попытался помочь, но тоже погиб.Следственный комитет сообщил, что к трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Через два дня после трагедии был арестован директор департамента СахГУ, отвечавшего за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение. Руководство вуза пообещало привести в порядок проводку и электрооборудование в общежитиях до конца семестра.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Сахалине руководителю вуза предъявили обвинение после гибели студентов

09:52 06.04.2021 (обновлено: 10:25 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Руководителю Сахалинского госуниверситета, где от удара током погибли двое студентов, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В рамках расследования данного уголовного дела предъявлено обвинение руководителю учебного заведения. По версии следствия, должностное лицо не обеспечило выполнение требований правил устройства электроустановок в ванных комнатах общежития учебного заведения, что создало опасность для жизни и здоровья проживающих в нем лиц и повлекло смерть двух студентов", - говорится в релизе.
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Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), "обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".
В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям иных лиц, в том числе руководящего состава вуза, приняты меры профилактического характера, добавили в СК.
В конце марта в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет с факультета физики и математики. Выяснилось, что один из студентов пошёл в душевую, где его ударило током, на крики прибежал сосед, попытался помочь, но тоже погиб.
Следственный комитет сообщил, что к трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Через два дня после трагедии был арестован директор департамента СахГУ, отвечавшего за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение. Руководство вуза пообещало привести в порядок проводку и электрооборудование в общежитиях до конца семестра.
 
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