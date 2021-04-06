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https://ria.ru/20210406/rosneft-1727102454.html
Sustainalytics улучшило рейтинг "Роснефти" в области ESG до 34,7 баллов
Sustainalytics улучшило рейтинг "Роснефти" в области ESG до 34,7 баллов
Международное рейтинговое агентство в области ESG (устойчивое развитие и ответственное инвестирование) Sustainalytics, улучшило позиции "Роснефти" на рекордные... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:10
2021-04-06T21:10
роснефть
оон
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство в области ESG (устойчивое развитие и ответственное инвестирование) Sustainalytics, улучшило позиции "Роснефти" на рекордные 4,7 балла до 34,7, говорится в сообщении компании."Роснефть" продемонстрировала самую позитивную динамику среди конкурентов.В 2020 году компания представила обновленную публичную позицию "Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития", публичную позицию компании в области прав человека и декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг."Роснефть" анонсировала целевые показатели в рамках "Плана по углеродному менеджменту до 2035 года", рассмотренного советом директоров ПАО "НК "Роснефть" в декабре 2020 года. План предусматривает достижение ключевых целей: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 миллионов тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа."Роснефть" с 2007 года публикует отчеты в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Более десяти лет компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития."Роснефть" второй год подряд включена в список компаний-участников группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.
https://ria.ru/20210406/rosneft-1727053798.html
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роснефть, оон

Sustainalytics улучшило рейтинг "Роснефти" в области ESG до 34,7 баллов

21:10 06.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство в области ESG (устойчивое развитие и ответственное инвестирование) Sustainalytics, улучшило позиции "Роснефти" на рекордные 4,7 балла до 34,7, говорится в сообщении компании.
"Роснефть" продемонстрировала самую позитивную динамику среди конкурентов.
В 2020 году компания представила обновленную публичную позицию "Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития", публичную позицию компании в области прав человека и декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг.
"Роснефть" анонсировала целевые показатели в рамках "Плана по углеродному менеджменту до 2035 года", рассмотренного советом директоров ПАО "НК "Роснефть" в декабре 2020 года. План предусматривает достижение ключевых целей: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 миллионов тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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"Роснефть" оценивает возможность выпуска углеродно-нейтрального водорода
"Роснефть" с 2007 года публикует отчеты в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Более десяти лет компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития.
"Роснефть" второй год подряд включена в список компаний-участников группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 18:07
Акции Роснефти в очередной раз побили исторические максимумы стоимости
 
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