https://ria.ru/20210406/rosneft-1727102454.html

Sustainalytics улучшило рейтинг "Роснефти" в области ESG до 34,7 баллов

Sustainalytics улучшило рейтинг "Роснефти" в области ESG до 34,7 баллов

Международное рейтинговое агентство в области ESG (устойчивое развитие и ответственное инвестирование) Sustainalytics, улучшило позиции "Роснефти" на рекордные... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:10

2021-04-06T21:10

2021-04-06T21:10

роснефть

оон

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство в области ESG (устойчивое развитие и ответственное инвестирование) Sustainalytics, улучшило позиции "Роснефти" на рекордные 4,7 балла до 34,7, говорится в сообщении компании."Роснефть" продемонстрировала самую позитивную динамику среди конкурентов.В 2020 году компания представила обновленную публичную позицию "Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития", публичную позицию компании в области прав человека и декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг."Роснефть" анонсировала целевые показатели в рамках "Плана по углеродному менеджменту до 2035 года", рассмотренного советом директоров ПАО "НК "Роснефть" в декабре 2020 года. План предусматривает достижение ключевых целей: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 миллионов тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа."Роснефть" с 2007 года публикует отчеты в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Более десяти лет компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития."Роснефть" второй год подряд включена в список компаний-участников группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.

https://ria.ru/20210406/rosneft-1727053798.html

https://ria.ru/20210309/aktsii-1600507969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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