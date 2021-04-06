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"Роснефть" оценивает возможность выпуска углеродно-нейтрального водорода
"Роснефть" оценивает возможность выпуска углеродно-нейтрального водорода
"Роснефть" в рамках выполнения плана по углеродному менеджменту рассматривает возможность использования на существующих водородных установках технологий по... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:25
2021-04-06T16:25
россия
роснефть
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Роснефть" в рамках выполнения плана по углеродному менеджменту рассматривает возможность использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCS/CCUS), сообщает компания. Эти технологии позволят существенно снизить выбросы и перейти к производству "голубого" водорода.По итогам 2020 года объем производства водорода на предприятиях ПАО "НК "Роснефть" составил около 400 тысяч тонн с учетом зарубежных активов. Водород производится для собственных целей НПЗ компании, что исключает коммерческие риски. Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах компании.Как отмечается в сообщении, "Роснефть" стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/orlen-1601535321.html
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россия, роснефть

"Роснефть" оценивает возможность выпуска углеродно-нейтрального водорода

16:25 06.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Роснефть" в рамках выполнения плана по углеродному менеджменту рассматривает возможность использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCS/CCUS), сообщает компания.
Эти технологии позволят существенно снизить выбросы и перейти к производству "голубого" водорода.
Офис польской топливной компании ORLEN - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 18:20
Польский Orlen заключил контракт с "Роснефтью" на покупку сырья
По итогам 2020 года объем производства водорода на предприятиях ПАО "НК "Роснефть" составил около 400 тысяч тонн с учетом зарубежных активов. Водород производится для собственных целей НПЗ компании, что исключает коммерческие риски. Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах компании.
Как отмечается в сообщении, "Роснефть" стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.
 
РоссияРоснефть
 
 
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