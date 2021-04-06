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Дерипаска предложил решение "главной проблемы отечественного автопрома"
Дерипаска предложил решение "главной проблемы отечественного автопрома"
Миллиардер Олег Дерипаска считает главной проблемой российского автопрома импортозамещение. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:59
2021-04-06T13:36
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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олег дерипаска
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает главной проблемой российского автопрома импортозамещение. Об этом он написал в Telegram-канале.Дерипаска отметил, что автомобильная промышленность продолжает зависеть от курса рубля и импортных комплектующих, стоимость которых растет из-за антироссийских санкций. В прошлом году, по его словам, на долю автопрома пришлось лишь 0,4 процента российского ВВП.В середине марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), олег дерипаска, экономика

Дерипаска предложил решение "главной проблемы отечественного автопрома"

11:59 06.04.2021 (обновлено: 13:36 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает главной проблемой российского автопрома импортозамещение. Об этом он написал в Telegram-канале.
Дерипаска отметил, что автомобильная промышленность продолжает зависеть от курса рубля и импортных комплектующих, стоимость которых растет из-за антироссийских санкций. В прошлом году, по его словам, на долю автопрома пришлось лишь 0,4 процента российского ВВП.

"Как и во многих пострадавших в пандемию отраслях, здесь тоже пора менять действующие подходы, в том числе софинансировать создание новых автокомпонентных производств на условиях 50/50 с частными инвесторами", — считает миллиардер.

В середине марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Олег ДерипаскаЭкономика
 
 
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