https://ria.ru/20210406/reshenie-1604415712.html
Дерипаска предложил решение "главной проблемы отечественного автопрома"
Дерипаска предложил решение "главной проблемы отечественного автопрома"
Миллиардер Олег Дерипаска считает главной проблемой российского автопрома импортозамещение. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:59
2021-04-06T11:59
2021-04-06T13:36
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
олег дерипаска
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает главной проблемой российского автопрома импортозамещение. Об этом он написал в Telegram-канале.Дерипаска отметил, что автомобильная промышленность продолжает зависеть от курса рубля и импортных комплектующих, стоимость которых растет из-за антироссийских санкций. В прошлом году, по его словам, на долю автопрома пришлось лишь 0,4 процента российского ВВП.В середине марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома.
https://ria.ru/20201001/zaporozhets-1578015507.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), олег дерипаска, экономика