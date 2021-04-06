https://ria.ru/20210406/reshenie-1604415712.html

Дерипаска предложил решение "главной проблемы отечественного автопрома"

Дерипаска предложил решение "главной проблемы отечественного автопрома"

Миллиардер Олег Дерипаска считает главной проблемой российского автопрома импортозамещение. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:59

2021-04-06T11:59

2021-04-06T13:36

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

олег дерипаска

экономика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает главной проблемой российского автопрома импортозамещение. Об этом он написал в Telegram-канале.Дерипаска отметил, что автомобильная промышленность продолжает зависеть от курса рубля и импортных комплектующих, стоимость которых растет из-за антироссийских санкций. В прошлом году, по его словам, на долю автопрома пришлось лишь 0,4 процента российского ВВП.В середине марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома.

https://ria.ru/20201001/zaporozhets-1578015507.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), олег дерипаска, экономика