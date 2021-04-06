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Капремонт Большого Каменного моста завершат досрочно
Капремонт Большого Каменного моста завершат досрочно
Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста в Москве будут завершены раньше запланированного срока - в августе этого года, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:19
2021-04-06T08:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста в Москве будут завершены раньше запланированного срока - в августе этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный.Заместитель мэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
https://realty.ria.ru/20210402/moskalkova-1603975180.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Капремонт Большого Каменного моста завершат досрочно

08:19 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРаботы по капитальному ремонту Большого Каменного моста
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста в Москве будут завершены раньше запланированного срока - в августе этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"Большой Каменный мост - одна из ключевых транспортных магистралей столицы, поэтому мы сделали все для того, чтобы провести работы по капитальному ремонту сооружения максимально быстро. Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный.
"Фактически за год мы полностью пересоберем мост, обновляем все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, проводим масштабную реставрацию гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения. При этом мост продолжает функционировать, и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.
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Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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