https://ria.ru/20210406/remont-1604384698.html

Капремонт Большого Каменного моста завершат досрочно

Капремонт Большого Каменного моста завершат досрочно

Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста в Москве будут завершены раньше запланированного срока - в августе этого года, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:19

2021-04-06T08:19

2021-04-06T08:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста в Москве будут завершены раньше запланированного срока - в августе этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный.Заместитель мэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

https://realty.ria.ru/20210402/moskalkova-1603975180.html

https://ria.ru/20210328/blagoustroystvo-1603183462.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество