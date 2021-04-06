https://ria.ru/20210406/rabochie-1604423330.html
В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу
В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу
Рабочие в Екатеринбурге укладывали асфальт в лужу, чтобы засыпать яму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:48
2021-04-06T12:48
2021-04-06T12:58
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Рабочие в Екатеринбурге укладывали асфальт в лужу, чтобы засыпать яму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором рабочие укладывают асфальт в лужу.
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Дорожные рабочие засыпают асфальтом лужу
В Екатеринбурге дорожные рабочие сыпали асфальт в лужу. В мэрии объяснили РИА Новости, зачем: "Там провалы пошли в асфальтовом покрытии, приняли первоочередные меры, забросали асфальтовой срезкой, при положительных температурах сделаем картами".
2021-04-06T12:48
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, екатеринбург