https://ria.ru/20210406/rabochie-1604423330.html

В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу

В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу

Рабочие в Екатеринбурге укладывали асфальт в лужу, чтобы засыпать яму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:48

2021-04-06T12:48

2021-04-06T12:58

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Рабочие в Екатеринбурге укладывали асфальт в лужу, чтобы засыпать яму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором рабочие укладывают асфальт в лужу.

екатеринбург

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2021

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Дорожные рабочие засыпают асфальтом лужу В Екатеринбурге дорожные рабочие сыпали асфальт в лужу. В мэрии объяснили РИА Новости, зачем: "Там провалы пошли в асфальтовом покрытии, приняли первоочередные меры, забросали асфальтовой срезкой, при положительных температурах сделаем картами". 2021-04-06T12:48 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, екатеринбург