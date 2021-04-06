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В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу
В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу
Рабочие в Екатеринбурге укладывали асфальт в лужу, чтобы засыпать яму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:48
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екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Рабочие в Екатеринбурге укладывали асфальт в лужу, чтобы засыпать яму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором рабочие укладывают асфальт в лужу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Дорожные рабочие засыпают асфальтом лужу
В Екатеринбурге дорожные рабочие сыпали асфальт в лужу. В мэрии объяснили РИА Новости, зачем: "Там провалы пошли в асфальтовом покрытии, приняли первоочередные меры, забросали асфальтовой срезкой, при положительных температурах сделаем картами".
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видео, екатеринбург
В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Рабочие в Екатеринбурге укладывали асфальт в лужу, чтобы засыпать яму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации.
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В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу

12:48 06.04.2021 (обновлено: 12:58 06.04.2021)
 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Рабочие в Екатеринбурге укладывали асфальт в лужу, чтобы засыпать яму, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором рабочие укладывают асфальт в лужу.
"Там провалы пошли в асфальтовом покрытии, приняли первоочередные меры, забросали асфальтовой срезкой, при положительных температурах сделаем картами. Ливневая канализация там отсутствует - воде деваться некуда", - сказали в мэрии.
 
Екатеринбург
 
 
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