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Пробки во вторник вечером в Москве могут достичь восьми баллов
Пробки во вторник вечером в Москве могут достичь восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T07:47
2021-04-06T07:47
2021-04-06T07:47
россия
ярославское шоссе
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Утром во вторник движение затруднено на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.
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россия, ярославское шоссе, москва