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Два ритуальщика получили 17 и 18 лет колонии за убийство конкурентов
Два ритуальщика получили 17 и 18 лет колонии за убийство конкурентов
Суд приговорил к 17 и 18 годам колонии строгого режима двух жителей Ульяновской области за убийство более четырех лет назад братьев, занимавшихся ритуальным... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:20
2021-04-06T17:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 6 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 17 и 18 годам колонии строгого режима двух жителей Ульяновской области за убийство более четырех лет назад братьев, занимавшихся ритуальным бизнесом, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее СК РФ сообщало, что вечером 9 января 2016 года двое жителей Ульяновской области, а также неустановленные лица решили устранить братьев-предпринимателей как конкурентов в сфере предоставления ритуальных услуг. Взяв обрез ружья и другое оружие, они приехали на принадлежащую братьям производственную базу по изготовлению надгробных сооружений, где один из обвиняемых дважды выстрелил в жертву, а второй обвиняемый нанес множество ранений в грудь и спину. После этого аналогичным образом они убили второго брата. Затем, по данным прокуратуры региона, нападавшие вывезли тела на берег реки Суры и, прикрепив груз, сбросили их в прорубь. Уголовное дело об убийстве было передано в суд в октябре прошлого года.По данным пресс-службы, осужденные также должны выплатить каждый по 5,5 миллиона рублей родственникам погибших.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия

Два ритуальщика получили 17 и 18 лет колонии за убийство конкурентов

17:20 06.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САМАРА, 6 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 17 и 18 годам колонии строгого режима двух жителей Ульяновской области за убийство более четырех лет назад братьев, занимавшихся ритуальным бизнесом, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее СК РФ сообщало, что вечером 9 января 2016 года двое жителей Ульяновской области, а также неустановленные лица решили устранить братьев-предпринимателей как конкурентов в сфере предоставления ритуальных услуг. Взяв обрез ружья и другое оружие, они приехали на принадлежащую братьям производственную базу по изготовлению надгробных сооружений, где один из обвиняемых дважды выстрелил в жертву, а второй обвиняемый нанес множество ранений в грудь и спину. После этого аналогичным образом они убили второго брата. Затем, по данным прокуратуры региона, нападавшие вывезли тела на берег реки Суры и, прикрепив груз, сбросили их в прорубь. Уголовное дело об убийстве было передано в суд в октябре прошлого года.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух местных жителей. Коллегия присяжных заседателей признала указанных лиц виновными. Им назначено наказание в виде 18 и 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, осужденные также должны выплатить каждый по 5,5 миллиона рублей родственникам погибших.
для соцсетей - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновская областьПроисшествия
 
 
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