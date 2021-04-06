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Два ритуальщика получили 17 и 18 лет колонии за убийство конкурентов

Два ритуальщика получили 17 и 18 лет колонии за убийство конкурентов

Суд приговорил к 17 и 18 годам колонии строгого режима двух жителей Ульяновской области за убийство более четырех лет назад братьев, занимавшихся ритуальным... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:20

2021-04-06T17:20

2021-04-06T17:20

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 6 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 17 и 18 годам колонии строгого режима двух жителей Ульяновской области за убийство более четырех лет назад братьев, занимавшихся ритуальным бизнесом, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее СК РФ сообщало, что вечером 9 января 2016 года двое жителей Ульяновской области, а также неустановленные лица решили устранить братьев-предпринимателей как конкурентов в сфере предоставления ритуальных услуг. Взяв обрез ружья и другое оружие, они приехали на принадлежащую братьям производственную базу по изготовлению надгробных сооружений, где один из обвиняемых дважды выстрелил в жертву, а второй обвиняемый нанес множество ранений в грудь и спину. После этого аналогичным образом они убили второго брата. Затем, по данным прокуратуры региона, нападавшие вывезли тела на берег реки Суры и, прикрепив груз, сбросили их в прорубь. Уголовное дело об убийстве было передано в суд в октябре прошлого года.По данным пресс-службы, осужденные также должны выплатить каждый по 5,5 миллиона рублей родственникам погибших.

https://ria.ru/20210330/veteran-1603415497.html

россия

ульяновская область

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия