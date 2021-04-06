Два ритуальщика получили 17 и 18 лет колонии за убийство конкурентов
САМАРА, 6 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 17 и 18 годам колонии строгого режима двух жителей Ульяновской области за убийство более четырех лет назад братьев, занимавшихся ритуальным бизнесом, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее СК РФ сообщало, что вечером 9 января 2016 года двое жителей Ульяновской области, а также неустановленные лица решили устранить братьев-предпринимателей как конкурентов в сфере предоставления ритуальных услуг. Взяв обрез ружья и другое оружие, они приехали на принадлежащую братьям производственную базу по изготовлению надгробных сооружений, где один из обвиняемых дважды выстрелил в жертву, а второй обвиняемый нанес множество ранений в грудь и спину. После этого аналогичным образом они убили второго брата. Затем, по данным прокуратуры региона, нападавшие вывезли тела на берег реки Суры и, прикрепив груз, сбросили их в прорубь. Уголовное дело об убийстве было передано в суд в октябре прошлого года.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух местных жителей. Коллегия присяжных заседателей признала указанных лиц виновными. Им назначено наказание в виде 18 и 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, осужденные также должны выплатить каждый по 5,5 миллиона рублей родственникам погибших.