https://ria.ru/20210406/pozor-1604422880.html

СМИ: делегация Зеленского опозорилась во время визита в Катар

СМИ: делегация Зеленского опозорилась во время визита в Катар

Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:47

2021-04-06T12:47

2021-04-06T13:33

страна.ua

андрей ермак

дмитрий кулеба

владимир зеленский

катар

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604421911_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_ac56759069f19972c7a11b4ce30ce258.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар, пишет "Страна.ua".На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель. Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, так как женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку.После бурной реакции в соцсетях фотографии удалили с сайта офиса президента Украины.

катар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страна.ua, андрей ермак, дмитрий кулеба, владимир зеленский, катар, украина, в мире