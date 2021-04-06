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СМИ: делегация Зеленского опозорилась во время визита в Катар
СМИ: делегация Зеленского опозорилась во время визита в Катар
Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:47
2021-04-06T13:33
страна.ua
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дмитрий кулеба
владимир зеленский
катар
украина
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар, пишет "Страна.ua".На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель. Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, так как женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку.После бурной реакции в соцсетях фотографии удалили с сайта офиса президента Украины.
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страна.ua, андрей ермак, дмитрий кулеба, владимир зеленский, катар, украина, в мире

СМИ: делегация Зеленского опозорилась во время визита в Катар

12:47 06.04.2021 (обновлено: 13:33 06.04.2021)
 
Официальный визит президента Украины в Катар
Официальный визит президента Украины в Катар - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар, пишет "Страна.ua".
На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель.
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Официальный визит президента Украины в Катар
Официальный визит президента Украины в Катар - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Официальный визит президента Украины в Катар

"Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения", — рассказал изданию эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.

Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, так как женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку.
После бурной реакции в соцсетях фотографии удалили с сайта офиса президента Украины.
 
Страна.uaАндрей ЕрмакДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийКатарУкраинаВ мире
 
 
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