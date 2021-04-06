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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T07:49
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михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер южный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 737 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, погода, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

07:49 06.04.2021 (обновлено: 07:50 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, поздним вечером, после 21.00 в западной половине региона небольшие дожди. Температура воздуха в столице плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-14", - сообщил Леус.
Ветер южный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 737 миллиметров ртутного столба.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
 
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