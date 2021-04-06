https://ria.ru/20210406/pogoda-1604383350.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T07:49
2021-04-06T07:49
2021-04-06T07:50
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер южный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 737 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, погода, москва, общество