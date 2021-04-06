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Предприятиям социального направления помогут в Подмосковье
Предприятиям социального направления помогут в Подмосковье
Социальным предприятиям окажут поддержку в Московской области. Порядка 200 организаций подали заявления на получение социального статуса с начала года, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:44
2021-04-06T19:44
2021-04-06T19:44
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Социальным предприятиям окажут поддержку в Московской области. Порядка 200 организаций подали заявления на получение социального статуса с начала года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Отмечается, что из регионального бюджета на компенсацию затрат социально ориентированных бизнесменов в текущем году выделили 100 миллионов рублей. Так, компания сможет получить до 2 миллионов рублей, в частным детским садам удастся возместить до 3 миллионов рублей.Помимо прочего в этом году из федерального бюджета предоставят гранты на реализацию идей в социальной сфере. Соответствующую заявку предприниматели Московской области должны подать до 1 мая. Размер выплаты составит от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Грант можно потратить на аренду, а также ремонт помещения, которое будет использоваться для работы, приобретение или аренду оборудования и оформление результатов интеллектуальной деятельности.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Социальным предприятиям окажут поддержку в Московской области. Порядка 200 организаций подали заявления на получение социального статуса с начала года, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"За I квартал текущего года мы уже получили 200 заявок от наших предпринимателей для включения в соцреестр. Компании, получившие статус социального предприятия, смогут претендовать на получение специальных мер поддержки из федерального, областного или муниципального бюджета", — уточнила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что из регионального бюджета на компенсацию затрат социально ориентированных бизнесменов в текущем году выделили 100 миллионов рублей. Так, компания сможет получить до 2 миллионов рублей, в частным детским садам удастся возместить до 3 миллионов рублей.
Помимо прочего в этом году из федерального бюджета предоставят гранты на реализацию идей в социальной сфере. Соответствующую заявку предприниматели Московской области должны подать до 1 мая. Размер выплаты составит от 100 тысяч до полумиллиона рублей.
Грант можно потратить на аренду, а также ремонт помещения, которое будет использоваться для работы, приобретение или аренду оборудования и оформление результатов интеллектуальной деятельности.