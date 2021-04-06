https://ria.ru/20210406/podderzhka-1727091889.html

Предприятиям социального направления помогут в Подмосковье

Предприятиям социального направления помогут в Подмосковье

Социальным предприятиям окажут поддержку в Московской области. Порядка 200 организаций подали заявления на получение социального статуса с начала года, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T19:44

2021-04-06T19:44

2021-04-06T19:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Социальным предприятиям окажут поддержку в Московской области. Порядка 200 организаций подали заявления на получение социального статуса с начала года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Отмечается, что из регионального бюджета на компенсацию затрат социально ориентированных бизнесменов в текущем году выделили 100 миллионов рублей. Так, компания сможет получить до 2 миллионов рублей, в частным детским садам удастся возместить до 3 миллионов рублей.Помимо прочего в этом году из федерального бюджета предоставят гранты на реализацию идей в социальной сфере. Соответствующую заявку предприниматели Московской области должны подать до 1 мая. Размер выплаты составит от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Грант можно потратить на аренду, а также ремонт помещения, которое будет использоваться для работы, приобретение или аренду оборудования и оформление результатов интеллектуальной деятельности.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)