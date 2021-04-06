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Около 1,5 тысячи пешеходных переходов в Подмосковье оборудуют подсветкой
Около 1,5 тысячи пешеходных переходов в Подмосковье оборудуют подсветкой
Порядка 1,5 тысячи пешеходных переходов оборудуют подсветкой в Московской области. На дорогах появятся светодиодные маячки и новые тротуары, а светофоры... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:56
2021-04-06T15:56
2021-04-06T15:56
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи пешеходных переходов оборудуют подсветкой в Московской области. На дорогах появятся светодиодные маячки и новые тротуары, а светофоры отремонтируют. Благоустройство будет производиться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил телеканал "360".По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, эта работа позволит избежать повторных случаев ДТП в определенных местах, точки концентрации аварий будут устранены. Он отметил, что будет построено еще 260 километров тротуаров, а на 400 пешеходных переходах установят светодиоды.Помимо прочего в нынешнем году собираются обустроить 35 остановок для комфортного ожидания транспорта. На дорогах области появятся 5 тысяч знаков направления поворота, более 30 километров ограждений и 300 элементов принудительного снижения скорости.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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алексей гержик, московская область (подмосковье)