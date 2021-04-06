Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
КИЕВ, 6 апр – РИА Новости. Минск более не может выступать площадкой для переговоров по урегулированию в Донбассе, так как Киев не считает Белоруссию нейтральной страной, заявил во вторник глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
"Я не думаю, что здесь речь идет только о доверии. Скажем, я убежден, что страна, которая …ведет очень сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе прибегает к непредусмотренным методам и репрессиям, страна, которая находится под влиянием России, где проходят российские военные маневры, не может быть площадкой для решения такого вопроса как борьба за мир или достижение мира и преодоление конфликта. Это может быть только нейтральная страна", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
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Глава делегации отметил, что такая страна пока не выбрана, этот вопрос будет решаться властями Украины.
"Таких стран - нейтральных и высокоавторитетных - в Европе много и это не является проблемой. Есть проблема только согласия и желания", - подчеркнул он.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.