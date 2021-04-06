https://ria.ru/20210406/peregovory-1727054934.html

Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска

Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска

Минск более не может выступать площадкой для переговоров по урегулированию в Донбассе, так как Киев не считает Белоруссию нейтральной страной, заявил во вторник РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:29

2021-04-06T16:29

2021-04-06T16:29

россия

алексей резников

донецкая народная республика

леонид кравчук

белоруссия

оон

в мире

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КИЕВ, 6 апр – РИА Новости. Минск более не может выступать площадкой для переговоров по урегулированию в Донбассе, так как Киев не считает Белоруссию нейтральной страной, заявил во вторник глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук."Я не думаю, что здесь речь идет только о доверии. Скажем, я убежден, что страна, которая …ведет очень сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе прибегает к непредусмотренным методам и репрессиям, страна, которая находится под влиянием России, где проходят российские военные маневры, не может быть площадкой для решения такого вопроса как борьба за мир или достижение мира и преодоление конфликта. Это может быть только нейтральная страна", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".Глава делегации отметил, что такая страна пока не выбрана, этот вопрос будет решаться властями Украины."Таких стран - нейтральных и высокоавторитетных - в Европе много и это не является проблемой. Есть проблема только согласия и желания", - подчеркнул он.Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

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донецкая народная республика

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей резников, донецкая народная республика, леонид кравчук, белоруссия, оон, в мире