https://ria.ru/20210406/peregovory-1604398306.html

В ДНР заявили о попытках Киева исключить Донецк и Луганск из переговоров

В ДНР заявили о попытках Киева исключить Донецк и Луганск из переговоров

Киев пытается исключить представителей Донецка и Луганска из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:26

2021-04-06T10:26

2021-04-06T10:26

наталья никонорова

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Киев пытается исключить представителей Донецка и Луганска из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, сейчас ситуация в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе сложная, представители Киева пытаются затянуть переговорный процесс и создать видимость выполнения своих обязательств."Есть ситуации, из которых нам еще предстоит искать выход. В частности, это отказ украинских переговорщиков садиться за стол переговоров с некоторыми членами нашей делегации, потому что на Украине они были осуждены заочно за "террористическую деятельность". С украинской точки зрения, мы все, кто принимал участие в создании республики или участвовал в работе органов власти, являемся террористами. Любой из нас может быть заочно осужден и у нас вообще не останется представителей ДНР и ЛНР в контактной группе", - отметила в интервью РИА Новости Никонорова.По ее мнению, "это то, чего добивается Украина".В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу. В январе этого года ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210404/kravchuk-1604183146.html

https://ria.ru/20210402/obstrel-1603962168.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, в мире