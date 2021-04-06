Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/peregovory-1604398306.html
В ДНР заявили о попытках Киева исключить Донецк и Луганск из переговоров
В ДНР заявили о попытках Киева исключить Донецк и Луганск из переговоров
Киев пытается исключить представителей Донецка и Луганска из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:26
2021-04-06T10:26
наталья никонорова
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_17d17aef4d17f681664d21f34660cb2b.jpg
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Киев пытается исключить представителей Донецка и Луганска из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, сейчас ситуация в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе сложная, представители Киева пытаются затянуть переговорный процесс и создать видимость выполнения своих обязательств."Есть ситуации, из которых нам еще предстоит искать выход. В частности, это отказ украинских переговорщиков садиться за стол переговоров с некоторыми членами нашей делегации, потому что на Украине они были осуждены заочно за "террористическую деятельность". С украинской точки зрения, мы все, кто принимал участие в создании республики или участвовал в работе органов власти, являемся террористами. Любой из нас может быть заочно осужден и у нас вообще не останется представителей ДНР и ЛНР в контактной группе", - отметила в интервью РИА Новости Никонорова.По ее мнению, "это то, чего добивается Украина".В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу. В январе этого года ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210404/kravchuk-1604183146.html
https://ria.ru/20210402/obstrel-1603962168.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_349:0:4146:2848_1920x0_80_0_0_c09ce7c6c97a858bac125d1dbaf7b3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, в мире

В ДНР заявили о попытках Киева исключить Донецк и Луганск из переговоров

10:26 06.04.2021
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : МИД ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Киев пытается исключить представителей Донецка и Луганска из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, сейчас ситуация в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе сложная, представители Киева пытаются затянуть переговорный процесс и создать видимость выполнения своих обязательств.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 17:06
В России ответили на ультиматум Кравчука к ДНР
"Есть ситуации, из которых нам еще предстоит искать выход. В частности, это отказ украинских переговорщиков садиться за стол переговоров с некоторыми членами нашей делегации, потому что на Украине они были осуждены заочно за "террористическую деятельность". С украинской точки зрения, мы все, кто принимал участие в создании республики или участвовал в работе органов власти, являемся террористами. Любой из нас может быть заочно осужден и у нас вообще не останется представителей ДНР и ЛНР в контактной группе", - отметила в интервью РИА Новости Никонорова.
По ее мнению, "это то, чего добивается Украина".
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 14:42
В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу. В январе этого года ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Наталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния