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ФАС проверит производителей овощей из-за повышения цен
ФАС проверит производителей овощей из-за повышения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на овощи, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:48
2021-04-06T19:48
2021-04-06T21:26
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на овощи, сообщается на сайте ведомства."В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", — говорится в сообщении ведомства.Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. Так, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82 процента после 1,22 процента в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожали следующие овощи:Регулятор напомнил, что также проверяет производителей курицы и яиц.В ведомстве предполагают, что отдельные компании могли использовать доминирующее положение на рынке или сговориться для завышения цен.Служба приступила к проверкам производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства в начале марта.Продуктовая инфляцияЛетом прошлого года Центробанк для преодоления последствий вызванного пандемией кризиса снизил ключевую ставку до 4,25 процента. Однако из-за восстановления спроса осенью начали расти темпы инфляции, и регулятор остановил понижение ставки.Позднее ситуация обострилась, и правительство вмешалось с административными мерами: заключило соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввело зерновой демпфер и повысило экспортные пошлины на подсолнечник.В середине марта Банк России для снижения темпов роста цен повысил ключевую ставку до 4,5 процента.
https://ria.ru/20210406/sakhar-1604347020.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) России проверит обоснованность роста цен на овощи, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", — говорится в сообщении ведомства.
Росстат
опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. Так, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82 процента после 1,22 процента в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожали следующие овощи:
—морковь — 14,8 процента;
—картофель — 13,4 процента;
—свекла — 11,2 процента;
—репчатый лук — 7,5 процента;
—капуста — 6,7 процента.
Регулятор напомнил, что также проверяет производителей курицы и яиц.
В ведомстве предполагают, что отдельные компании могли использовать доминирующее положение на рынке или сговориться для завышения цен.
Служба приступила к проверкам производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства в начале марта.
Продуктовая инфляция
Летом прошлого года Центробанк для преодоления последствий вызванного пандемией кризиса снизил ключевую ставку до 4,25 процента. Однако из-за восстановления спроса осенью начали расти темпы инфляции, и регулятор остановил понижение ставки.
Позднее ситуация обострилась, и правительство вмешалось с административными мерами: заключило соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввело зерновой демпфер и повысило экспортные пошлины на подсолнечник.
В середине марта Банк России для снижения темпов роста цен повысил ключевую ставку до 4,5 процента.