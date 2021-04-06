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ФАС проверит производителей овощей из-за повышения цен
ФАС проверит производителей овощей из-за повышения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на овощи, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:48
2021-04-06T21:26
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на овощи, сообщается на сайте ведомства."В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", — говорится в сообщении ведомства.Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. Так, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82 процента после 1,22 процента в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожали следующие овощи:Регулятор напомнил, что также проверяет производителей курицы и яиц.В ведомстве предполагают, что отдельные компании могли использовать доминирующее положение на рынке или сговориться для завышения цен.Служба приступила к проверкам производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства в начале марта.Продуктовая инфляцияЛетом прошлого года Центробанк для преодоления последствий вызванного пандемией кризиса снизил ключевую ставку до 4,25 процента. Однако из-за восстановления спроса осенью начали расти темпы инфляции, и регулятор остановил понижение ставки.Позднее ситуация обострилась, и правительство вмешалось с административными мерами: заключило соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввело зерновой демпфер и повысило экспортные пошлины на подсолнечник.В середине марта Банк России для снижения темпов роста цен повысил ключевую ставку до 4,5 процента.
https://ria.ru/20210406/sakhar-1604347020.html
https://rsport.ria.ru/20210404/yaytsa-1604134118.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС проверит производителей овощей из-за повышения цен

19:48 06.04.2021 (обновлено: 21:26 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента"
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на овощи, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", — говорится в сообщении ведомства.
Пачки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 08:00
Цена заморозки: грозит ли России сахарный кризис
Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. Так, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82 процента после 1,22 процента в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожали следующие овощи:
  • морковь — 14,8 процента;
  • картофель — 13,4 процента;
  • свекла — 11,2 процента;
  • репчатый лук — 7,5 процента;
  • капуста — 6,7 процента.
Регулятор напомнил, что также проверяет производителей курицы и яиц.
В ведомстве предполагают, что отдельные компании могли использовать доминирующее положение на рынке или сговориться для завышения цен.
Служба приступила к проверкам производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства в начале марта.

Продуктовая инфляция

Летом прошлого года Центробанк для преодоления последствий вызванного пандемией кризиса снизил ключевую ставку до 4,25 процента. Однако из-за восстановления спроса осенью начали расти темпы инфляции, и регулятор остановил понижение ставки.
Позднее ситуация обострилась, и правительство вмешалось с административными мерами: заключило соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввело зерновой демпфер и повысило экспортные пошлины на подсолнечник.
В середине марта Банк России для снижения темпов роста цен повысил ключевую ставку до 4,5 процента.
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4 апреля, 04:30ЗОЖ
Дороже куриных в десять раз: врач объяснила спрос на новомодные яйца
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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