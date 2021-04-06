https://ria.ru/20210406/otkaz-1604424633.html

На Украине рассказали, чем грозит отказ Киева от переговоров в Минске

На Украине рассказали, чем грозит отказ Киева от переговоров в Минске

Отказ Киева от переговоров в Минске приведет к срыву дипломатического урегулирования в Донбассе и разрушит отношения с Белоруссией, говорится в заявлении партии РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:54

2021-04-06T12:54

2021-04-06T18:25

алексей резников

оппозиционная платформа - за жизнь

владимир зеленский

минские соглашения

минск

белоруссия

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603563921_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_bbd7f458970fc9f557807a30488c2042.jpg

КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Отказ Киева от переговоров в Минске приведет к срыву дипломатического урегулирования в Донбассе и разрушит отношения с Белоруссией, говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", опубликованном в Facebook политсилы во вторник.Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".В партии отмечают, что подчиненные президента Владимира Зеленского делают всё, чтобы сорвать переговорный процесс, "до основания разрушив отношения с еще одним крупным соседом Украины – Белоруссией".Политсила также призвала Зеленского очистить украинскую делегацию в ТКГ от "безответственных политиканов"."Своим радикализмом они сознательно блокируют путь к дипломатическому урегулированию конфликта и только плодят новые", - говорится в заявлении.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210406/donbass-1727071136.html

https://ria.ru/20210406/donbass-1727032820.html

минск

белоруссия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, минские соглашения, минск, белоруссия, киев, украина, в мире