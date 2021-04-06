На Украине рассказали, чем грозит отказ Киева от переговоров в Минске
12:54 06.04.2021 (обновлено: 18:25 06.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области.
КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Отказ Киева от переговоров в Минске приведет к срыву дипломатического урегулирования в Донбассе и разрушит отношения с Белоруссией, говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", опубликованном в Facebook политсилы во вторник.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".
В партии отмечают, что подчиненные президента Владимира Зеленского делают всё, чтобы сорвать переговорный процесс, "до основания разрушив отношения с еще одним крупным соседом Украины – Белоруссией".
"Оппозиционная платформа – за жизнь призывает украинскую власть отказаться от заявлений, разрушающих переговорный процесс и уничтожающих отношения с соседями. Сегодня главная задача власти и всех ответственных политических сил – предотвратить эскалацию конфликта, восстановить устойчивое перемирие и снизить напряженность на линии разграничения.", - говорится в заявлении.
Политсила также призвала Зеленского очистить украинскую делегацию в ТКГ от "безответственных политиканов".
"Своим радикализмом они сознательно блокируют путь к дипломатическому урегулированию конфликта и только плодят новые", - говорится в заявлении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.