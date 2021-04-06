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На Украине рассказали, чем грозит отказ Киева от переговоров в Минске
На Украине рассказали, чем грозит отказ Киева от переговоров в Минске
Отказ Киева от переговоров в Минске приведет к срыву дипломатического урегулирования в Донбассе и разрушит отношения с Белоруссией, говорится в заявлении партии РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:54
2021-04-06T18:25
алексей резников
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир зеленский
минские соглашения
минск
белоруссия
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Отказ Киева от переговоров в Минске приведет к срыву дипломатического урегулирования в Донбассе и разрушит отношения с Белоруссией, говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", опубликованном в Facebook политсилы во вторник.Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".В партии отмечают, что подчиненные президента Владимира Зеленского делают всё, чтобы сорвать переговорный процесс, "до основания разрушив отношения с еще одним крупным соседом Украины – Белоруссией".Политсила также призвала Зеленского очистить украинскую делегацию в ТКГ от "безответственных политиканов"."Своим радикализмом они сознательно блокируют путь к дипломатическому урегулированию конфликта и только плодят новые", - говорится в заявлении.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210406/donbass-1727071136.html
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алексей резников, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, минские соглашения, минск, белоруссия, киев, украина, в мире

На Украине рассказали, чем грозит отказ Киева от переговоров в Минске

12:54 06.04.2021 (обновлено: 18:25 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области.
Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Отказ Киева от переговоров в Минске приведет к срыву дипломатического урегулирования в Донбассе и разрушит отношения с Белоруссией, говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", опубликованном в Facebook политсилы во вторник.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".
В партии отмечают, что подчиненные президента Владимира Зеленского делают всё, чтобы сорвать переговорный процесс, "до основания разрушив отношения с еще одним крупным соседом Украины – Белоруссией".

"Оппозиционная платформа – за жизнь призывает украинскую власть отказаться от заявлений, разрушающих переговорный процесс и уничтожающих отношения с соседями. Сегодня главная задача власти и всех ответственных политических сил – предотвратить эскалацию конфликта, восстановить устойчивое перемирие и снизить напряженность на линии разграничения.", - говорится в заявлении.

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Политсила также призвала Зеленского очистить украинскую делегацию в ТКГ от "безответственных политиканов".
"Своим радикализмом они сознательно блокируют путь к дипломатическому урегулированию конфликта и только плодят новые", - говорится в заявлении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Алексей РезниковОппозиционная платформа - За жизньВладимир ЗеленскийМинские соглашенияМинскБелоруссияКиевУкраинаВ мире
 
 
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