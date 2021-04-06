Онлайн-конференция ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей
9 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Память о нацистских преступлениях в современном мире".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- старший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН;
- преподаватель Института политических исследований (Париж) Георгий ШЕПЕЛЕВ;
- начальник архивного отдела Научно-просветительного центра "Холокост" Леонид ТЕРУШКИН;
- доцент НИУ МЭИ Станислав АРИСТОВ.
11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание в концлагере Бухенвальд. Эта дата во всем мире отмечается как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Всего за годы Второй мировой войны через концлагеря прошли более 20 миллионов человек из 30-ти стран мира, из них 5 миллионов — граждане СССР. Около 12-ти миллионов узников, среди которых примерно 2 миллиона детей, так и не дожили до освобождения. Нюрнбергский трибунал признал создание концлагерей не только военным преступлением, но и преступлением против человечества.
В ходе мероприятия состоится презентация книг Российского военно-исторического общества: историко-документального сборника "Майданек" (первая на русском языке книга об этом лагере смерти), а также монографии-фотоальбома Георгия Шепелева "Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта" (в основу положены неизвестные ранее частные фотоснимки, сделанные оккупантами на территории СССР). В рамках дискуссии пойдет речь о сохранении памяти жертв нацистского террора на оккупированной территории СССР, а также в европейских странах.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- старший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН;
- преподаватель Института политических исследований (Париж) Георгий ШЕПЕЛЕВ;
- начальник архивного отдела Научно-просветительного центра "Холокост" Леонид ТЕРУШКИН;
- доцент НИУ МЭИ Станислав АРИСТОВ.
11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание в концлагере Бухенвальд. Эта дата во всем мире отмечается как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Всего за годы Второй мировой войны через концлагеря прошли более 20 миллионов человек из 30-ти стран мира, из них 5 миллионов — граждане СССР. Около 12-ти миллионов узников, среди которых примерно 2 миллиона детей, так и не дожили до освобождения. Нюрнбергский трибунал признал создание концлагерей не только военным преступлением, но и преступлением против человечества.
В ходе мероприятия состоится презентация книг Российского военно-исторического общества: историко-документального сборника "Майданек" (первая на русском языке книга об этом лагере смерти), а также монографии-фотоальбома Георгия Шепелева "Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта" (в основу положены неизвестные ранее частные фотоснимки, сделанные оккупантами на территории СССР). В рамках дискуссии пойдет речь о сохранении памяти жертв нацистского террора на оккупированной территории СССР, а также в европейских странах.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru