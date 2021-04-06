https://ria.ru/20210406/okhrannik-1604426147.html
Охранник принес в московскую школу "бомбу", чтобы получить премию
Охранник принес в московскую школу "бомбу", чтобы получить премию
Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:59
2021-04-06T12:59
2021-04-06T13:17
владимир васенин
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в результате сам стал фигурантом уголовного дела, рассказал журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.По его словам, в полицию сообщили об обнаружении охранником расположенной в районе Люблино школы подозрительного предмета. Оказалось, что это муляж.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, мужчина - под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20210325/okhrannik-1602814801.html
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"Чтобы мне дали благодарность" - школьный охранник рассказал, зачем подложил муляж гранаты
Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в результате сам стал фигурантом уголовного дела.
2021-04-06T12:59
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владимир васенин, москва, происшествия