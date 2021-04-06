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Охранник принес в московскую школу "бомбу", чтобы получить премию
Охранник принес в московскую школу "бомбу", чтобы получить премию
Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:59
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владимир васенин
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в результате сам стал фигурантом уголовного дела, рассказал журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.По его словам, в полицию сообщили об обнаружении охранником расположенной в районе Люблино школы подозрительного предмета. Оказалось, что это муляж.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, мужчина - под подпиской о невыезде.
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"Чтобы мне дали благодарность" - школьный охранник рассказал, зачем подложил муляж гранаты
Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в результате сам стал фигурантом уголовного дела.
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владимир васенин, москва, происшествия

Охранник принес в московскую школу "бомбу", чтобы получить премию

12:59 06.04.2021 (обновлено: 13:17 06.04.2021)
 
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в результате сам стал фигурантом уголовного дела, рассказал журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
По его словам, в полицию сообщили об обнаружении охранником расположенной в районе Люблино школы подозрительного предмета. Оказалось, что это муляж.
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"Установлено, что охранник учебного заведения ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что данный муляж он заранее приобрел в сети интернет, разместил на обслуживаемой территории и инсценировал его обнаружение, чтобы впоследствии получить поощрение от руководства", - сказал Васенин.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, мужчина - под подпиской о невыезде.
 
Владимир ВасенинМоскваПроисшествия
 
 
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