https://ria.ru/20210406/okhrannik-1604426147.html

Охранник принес в московскую школу "бомбу", чтобы получить премию

Охранник принес в московскую школу "бомбу", чтобы получить премию

Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:59

2021-04-06T12:59

2021-04-06T13:17

владимир васенин

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в результате сам стал фигурантом уголовного дела, рассказал журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.По его словам, в полицию сообщили об обнаружении охранником расположенной в районе Люблино школы подозрительного предмета. Оказалось, что это муляж.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, мужчина - под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20210325/okhrannik-1602814801.html

москва

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2021

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"Чтобы мне дали благодарность" - школьный охранник рассказал, зачем подложил муляж гранаты Охранник школы на юго-востоке Москвы принес на работу муляж взрывного устройства, сообщил о нем в полицию, чтобы получить поощрение от руководства, но в результате сам стал фигурантом уголовного дела. 2021-04-06T12:59 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир васенин, москва, происшествия