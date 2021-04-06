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https://ria.ru/20210406/ograblenie-1727084230.html
Подозреваемый в ограблении ветерана в красноярском селе признал вину
Подозреваемый в ограблении ветерана в красноярском селе признал вину
Жителя красноярского села, подозреваемого в ограблении ветерана Великой Отечественной войны, задержали, он признался и раскаялся в содеянном, сообщается на... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:41
2021-04-06T18:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жителя красноярского села, подозреваемого в ограблении ветерана Великой Отечественной войны, задержали, он признался и раскаялся в содеянном, сообщается на сайте СК РФ.Ранее местный телеканал "ТВК" сообщил, что неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина 1926 года рождения в его квартире и похитил 20 тысяч рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь. Позднее в пресс-службе регионального главка МВД добавили, полиция возбудила дело о грабеже по факту нападения на пенсионера в селе Зыково под Красноярском. Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело."Шестого апреля 2020 года благодаря слаженным и профессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников полиции по "горячим следам" был задержан 40-летний житель поселка Зыково, который дал признательные показания и искренне раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.По данным СК, утром 4 апреля в поселке Зыково Березовского района 40-летний мужчина проник в жилище ветерана через незапертую дверь. Там он избил потерпевшего и забрал у него 20 тысяч рублей, после чего скрылся."В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210405/putin-1604304796.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Подозреваемый в ограблении ветерана в красноярском селе признал вину

18:41 06.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жителя красноярского села, подозреваемого в ограблении ветерана Великой Отечественной войны, задержали, он признался и раскаялся в содеянном, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее местный телеканал "ТВК" сообщил, что неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина 1926 года рождения в его квартире и похитил 20 тысяч рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь. Позднее в пресс-службе регионального главка МВД добавили, полиция возбудила дело о грабеже по факту нападения на пенсионера в селе Зыково под Красноярском. Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело.
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"Шестого апреля 2020 года благодаря слаженным и профессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников полиции по "горячим следам" был задержан 40-летний житель поселка Зыково, который дал признательные показания и искренне раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.
По данным СК, утром 4 апреля в поселке Зыково Березовского района 40-летний мужчина проник в жилище ветерана через незапертую дверь. Там он избил потерпевшего и забрал у него 20 тысяч рублей, после чего скрылся.
"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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