https://ria.ru/20210406/ograblenie-1727084230.html

Подозреваемый в ограблении ветерана в красноярском селе признал вину

Подозреваемый в ограблении ветерана в красноярском селе признал вину

Жителя красноярского села, подозреваемого в ограблении ветерана Великой Отечественной войны, задержали, он признался и раскаялся в содеянном, сообщается на... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:41

2021-04-06T18:41

2021-04-06T18:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жителя красноярского села, подозреваемого в ограблении ветерана Великой Отечественной войны, задержали, он признался и раскаялся в содеянном, сообщается на сайте СК РФ.Ранее местный телеканал "ТВК" сообщил, что неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина 1926 года рождения в его квартире и похитил 20 тысяч рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь. Позднее в пресс-службе регионального главка МВД добавили, полиция возбудила дело о грабеже по факту нападения на пенсионера в селе Зыково под Красноярском. Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело."Шестого апреля 2020 года благодаря слаженным и профессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников полиции по "горячим следам" был задержан 40-летний житель поселка Зыково, который дал признательные показания и искренне раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.По данным СК, утром 4 апреля в поселке Зыково Березовского района 40-летний мужчина проник в жилище ветерана через незапертую дверь. Там он избил потерпевшего и забрал у него 20 тысяч рублей, после чего скрылся."В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210405/putin-1604304796.html

https://ria.ru/20210406/kleveta-1727039487.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия