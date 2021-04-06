https://ria.ru/20210406/obrazovanie-1727047248.html
Эксперты обсудили, как выстраивать IT-образование в России
Эксперты обсудили, как выстраивать IT-образование в России
Российские образовательные IT-центры занимают одну из важных позиций в мировой сфере подготовки кадров, об этом заявил Алексей Малеев, директор по дистанционным РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:54
2021-04-06T15:54
2021-04-06T15:54
россия
московский физико-технический институт
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские образовательные IT-центры занимают одну из важных позиций в мировой сфере подготовки кадров, об этом заявил Алексей Малеев, директор по дистанционным программам Московского физико-технического института на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF. "К нам уже начали приезжать студенты из других стран, чтобы учиться у нас IT-технологиям, что приятно. То есть мы, Россия, уже можем смотреть на образование не только как на инструмент собственного развития, но и создание новой индустрии на экспорт", – отметил Малеев.Он добавил, что за последние три года, институт принял зарубежных студентов из 60 стран и 150 университетов. "Чаще всего эти студенты проходили наши десятидневные обучающие курсы, которые дают программу глубокого изучения темы IT и робототехники", – добавил участник форума. Как отметил Евгений Комар, директор департамента информационных технологий правительства РФ, российская цифровая экономика сейчас очень заинтересована в появлении новых специалистов. "Мы заинтересованы в создании новых бюджетных мест в российских вузах. В прошлом году это было порядка более 60 тысяч мест, а к 2024 году мы планируем увеличить до 120 тысяч", – отметил Комар. Он также заявил, что на данный момент ведется работа над программой, в рамках которой россияне смогут повышать цифровые навыки и в дальнейшем применять их на рабочих местах.
https://ria.ru/20210406/roskomnadzor-1727041092.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, московский физико-технический институт, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские образовательные IT-центры занимают одну из важных позиций в мировой сфере подготовки кадров, об этом заявил Алексей Малеев, директор по дистанционным программам Московского физико-технического института на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.
"К нам уже начали приезжать студенты из других стран, чтобы учиться у нас IT-технологиям, что приятно. То есть мы, Россия, уже можем смотреть на образование не только как на инструмент собственного развития, но и создание новой индустрии на экспорт", – отметил Малеев.
Он добавил, что за последние три года, институт принял зарубежных студентов из 60 стран и 150 университетов.
"Чаще всего эти студенты проходили наши десятидневные обучающие курсы, которые дают программу глубокого изучения темы IT и робототехники", – добавил участник форума.
Как отметил Евгений Комар, директор департамента информационных технологий правительства РФ, российская цифровая экономика сейчас очень заинтересована в появлении новых специалистов.
"Мы заинтересованы в создании новых бюджетных мест в российских вузах. В прошлом году это было порядка более 60 тысяч мест, а к 2024 году мы планируем увеличить до 120 тысяч", – отметил Комар.
Он также заявил, что на данный момент ведется работа над программой, в рамках которой россияне смогут повышать цифровые навыки и в дальнейшем применять их на рабочих местах.