https://ria.ru/20210406/obrazovanie-1727047248.html

Эксперты обсудили, как выстраивать IT-образование в России

Эксперты обсудили, как выстраивать IT-образование в России

Российские образовательные IT-центры занимают одну из важных позиций в мировой сфере подготовки кадров, об этом заявил Алексей Малеев, директор по дистанционным РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:54

2021-04-06T15:54

2021-04-06T15:54

россия

московский физико-технический институт

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские образовательные IT-центры занимают одну из важных позиций в мировой сфере подготовки кадров, об этом заявил Алексей Малеев, директор по дистанционным программам Московского физико-технического института на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF. "К нам уже начали приезжать студенты из других стран, чтобы учиться у нас IT-технологиям, что приятно. То есть мы, Россия, уже можем смотреть на образование не только как на инструмент собственного развития, но и создание новой индустрии на экспорт", – отметил Малеев.Он добавил, что за последние три года, институт принял зарубежных студентов из 60 стран и 150 университетов. "Чаще всего эти студенты проходили наши десятидневные обучающие курсы, которые дают программу глубокого изучения темы IT и робототехники", – добавил участник форума. Как отметил Евгений Комар, директор департамента информационных технологий правительства РФ, российская цифровая экономика сейчас очень заинтересована в появлении новых специалистов. "Мы заинтересованы в создании новых бюджетных мест в российских вузах. В прошлом году это было порядка более 60 тысяч мест, а к 2024 году мы планируем увеличить до 120 тысяч", – отметил Комар. Он также заявил, что на данный момент ведется работа над программой, в рамках которой россияне смогут повышать цифровые навыки и в дальнейшем применять их на рабочих местах.

https://ria.ru/20210406/roskomnadzor-1727041092.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский физико-технический институт, общество