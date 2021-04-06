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В Астраханском заповеднике заявили о риске пожаров из-за обмеления Каспия
В Астраханском заповеднике заявили о риске пожаров из-за обмеления Каспия
Катастрофически низкий уровень Каспийского моря стал причиной резкого роста опасности природных пожаров в Астраханской области, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:43
2021-04-06T10:43
2021-04-06T10:43
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каспийское море
астраханская область
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Катастрофически низкий уровень Каспийского моря стал причиной резкого роста опасности природных пожаров в Астраханской области, сообщил РИА Новости директор Астраханского биосферного заповедника Николай Цымлянский.Ранее в социальных сетях появились кадры тростниковых пожаров на границе заповедника.Как объяснил глава заповедника, при более высоком уровне моря тростник рос в воде, а сейчас он растет на сухом грунте, где горит "намного лучше". Он отметил, что уровень Каспия в настоящее время достиг уровня 1976-1979 годов, пиковый уровень воды отмечался в 1995-1996 годах, а сейчас наблюдается обмеление."Всего 35 инспекторов, которые тушат пожары... Тростниковые пожары надо уметь тушить. Люди, которые впервые видят такие пожары, приходят в ужас", - отметил Цымлянский.По прогнозам собеседника агентства, ситуация изменится ориентировочно 1-5 мая, когда начнется половодье."В прошлом году было намного лучше, потому что в связи с погодными условиями в Центральной России паводок начался гораздо раньше. Там, где сейчас горит, все было затоплено. Дельта выгорела намного меньше, чем сейчас. Примерно на 30-40% выгорело больше сейчас, чем в прошлом году", - уточнил Цымлянский.Он пояснил, что пожары тушат техникой, которая была разработана специально для тростниковых пожаров."С каждым годом становится суше, поэтому пожаров больше и тушить их сложнее", - пояснил глава заповедника.
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россия, каспийское море, астраханская область, происшествия
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Катастрофически низкий уровень Каспийского моря
стал причиной резкого роста опасности природных пожаров в Астраханской области
, сообщил РИА Новости директор Астраханского биосферного заповедника Николай Цымлянский.
Ранее в социальных сетях появились кадры тростниковых пожаров на границе заповедника.
"В этом году все сложнее с пожарами, и это связано с катастрофически низким уровнем Каспийского моря. Поэтому и пожароопасность катастрофическая. В последние годы ситуация усложняется, потому что Каспий мелеет. Участки дельты Волги, которые затапливались, теперь остаются сухими. Сейчас пожары на границе заповедника. Несколько десятков мы уже остановили. Горит тростник, который сам не потухнет, поэтому его надо обязательно тушить", - сказал Цымлянский.
Как объяснил глава заповедника, при более высоком уровне моря тростник рос в воде, а сейчас он растет на сухом грунте, где горит "намного лучше". Он отметил, что уровень Каспия в настоящее время достиг уровня 1976-1979 годов, пиковый уровень воды отмечался в 1995-1996 годах, а сейчас наблюдается обмеление.
"Всего 35 инспекторов, которые тушат пожары... Тростниковые пожары надо уметь тушить. Люди, которые впервые видят такие пожары, приходят в ужас", - отметил Цымлянский.
По прогнозам собеседника агентства, ситуация изменится ориентировочно 1-5 мая, когда начнется половодье.
"В прошлом году было намного лучше, потому что в связи с погодными условиями в Центральной России паводок начался гораздо раньше. Там, где сейчас горит, все было затоплено. Дельта выгорела намного меньше, чем сейчас. Примерно на 30-40% выгорело больше сейчас, чем в прошлом году", - уточнил Цымлянский.
Он пояснил, что пожары тушат техникой, которая была разработана специально для тростниковых пожаров.
"С каждым годом становится суше, поэтому пожаров больше и тушить их сложнее", - пояснил глава заповедника.