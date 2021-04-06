https://ria.ru/20210406/obmelenie-1604402063.html

В Астраханском заповеднике заявили о риске пожаров из-за обмеления Каспия

В Астраханском заповеднике заявили о риске пожаров из-за обмеления Каспия

Катастрофически низкий уровень Каспийского моря стал причиной резкого роста опасности природных пожаров в Астраханской области, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:43

2021-04-06T10:43

2021-04-06T10:43

россия

каспийское море

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Катастрофически низкий уровень Каспийского моря стал причиной резкого роста опасности природных пожаров в Астраханской области, сообщил РИА Новости директор Астраханского биосферного заповедника Николай Цымлянский.Ранее в социальных сетях появились кадры тростниковых пожаров на границе заповедника.Как объяснил глава заповедника, при более высоком уровне моря тростник рос в воде, а сейчас он растет на сухом грунте, где горит "намного лучше". Он отметил, что уровень Каспия в настоящее время достиг уровня 1976-1979 годов, пиковый уровень воды отмечался в 1995-1996 годах, а сейчас наблюдается обмеление."Всего 35 инспекторов, которые тушат пожары... Тростниковые пожары надо уметь тушить. Люди, которые впервые видят такие пожары, приходят в ужас", - отметил Цымлянский.По прогнозам собеседника агентства, ситуация изменится ориентировочно 1-5 мая, когда начнется половодье."В прошлом году было намного лучше, потому что в связи с погодными условиями в Центральной России паводок начался гораздо раньше. Там, где сейчас горит, все было затоплено. Дельта выгорела намного меньше, чем сейчас. Примерно на 30-40% выгорело больше сейчас, чем в прошлом году", - уточнил Цымлянский.Он пояснил, что пожары тушат техникой, которая была разработана специально для тростниковых пожаров."С каждым годом становится суше, поэтому пожаров больше и тушить их сложнее", - пояснил глава заповедника.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html

россия

каспийское море

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, каспийское море, астраханская область, происшествия