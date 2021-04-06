Полиция задержала девять человек у колонии, где находится Навальный
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники полиции у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Девять человек доставлены в ОВД для дальнейшего разбирательства из-за нарушения общественного порядка у ИК-2 во Владимирской области, сообщается на сайте УМВД России по Владимирской области.
По данным ведомства, сегодня в Покрове на территории, прилегающей к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, собрались около 45 человек, порядка 30 из них - представители СМИ и блогеры.
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"Девять граждан, допустившие нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
Днем во вторник к ИК-2 в Покрове, где содержится осужденный оппозиционер Алексей Навальный, приехала глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ. Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.
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Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента