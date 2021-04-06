Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/navalnyy-1727062009.html
Полиция задержала девять человек у колонии, где находится Навальный
Полиция задержала девять человек у колонии, где находится Навальный
Девять человек доставлены в ОВД для дальнейшего разбирательства из-за нарушения общественного порядка у ИК-2 во Владимирской области, сообщается на сайте УМВД... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:59
2021-04-06T16:59
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727053315_0:249:2945:1906_1920x0_80_0_0_eae4d2a596e9256873986cc6ef61c1f5.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Девять человек доставлены в ОВД для дальнейшего разбирательства из-за нарушения общественного порядка у ИК-2 во Владимирской области, сообщается на сайте УМВД России по Владимирской области.По данным ведомства, сегодня в Покрове на территории, прилегающей к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, собрались около 45 человек, порядка 30 из них - представители СМИ и блогеры."Девять граждан, допустившие нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.Днем во вторник к ИК-2 в Покрове, где содержится осужденный оппозиционер Алексей Навальный, приехала глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ. Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727053315_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_3b50720c08332773caf0c6080ea58b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Полиция задержала девять человек у колонии, где находится Навальный

16:59 06.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники полиции у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области
Сотрудники полиции у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Девять человек доставлены в ОВД для дальнейшего разбирательства из-за нарушения общественного порядка у ИК-2 во Владимирской области, сообщается на сайте УМВД России по Владимирской области.
По данным ведомства, сегодня в Покрове на территории, прилегающей к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, собрались около 45 человек, порядка 30 из них - представители СМИ и блогеры.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 08:00
За что на самом деле борются "революционеры с фонариками"
"Девять граждан, допустившие нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
Днем во вторник к ИК-2 в Покрове, где содержится осужденный оппозиционер Алексей Навальный, приехала глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ. Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 18:08
Как меня учили делать революцию в России
Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Ольга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния