https://ria.ru/20210406/navalnyy-1727037988.html

Врача Навального задержали возле колонии в Покрове

Врача Навального задержали возле колонии в Покрове

Возле колонии во Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* и личного врача блогера Анастасию Васильеву и... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:15

2021-04-06T15:15

2021-04-06T16:34

россия

алексей навальный

владимирская область

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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 6 апр - РИА Новости. Возле колонии во Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* и личного врача блогера Анастасию Васильеву и журналистов телеканала CNN, передает корреспондент РИА Новости.Васильева прибыла к ИК-2 в Покрове примерно в 12.30 мск. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов. Вместе с ней к колонии подъехали еще несколько человек в белых халатах.Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности.Васильева отказалась подчиниться, после этого сотрудники полиции попросили ее уйти с дороги, отвели на обочину и повели к автозаку.Также полицейские отвели в автозак оператора CNN. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс попытался обратить их внимание на то, что они забрали представителя СМИ, но полицейские спросили, есть ли у них пресс-карты. Документов не оказалось и тогда Чанса тоже попросили пройти в автозак. Жилетов с надписью "Пресса" на обоих также не было.В конце марта Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пропустят "приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. В свою очередь, ФСИН сообщила, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное и стабильное, он получает в колонии всю необходимую помощь. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

владимирская область

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россия, алексей навальный, владимирская область