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Врача Навального задержали возле колонии в Покрове
Врача Навального задержали возле колонии в Покрове
Возле колонии во Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* и личного врача блогера Анастасию Васильеву и... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:15
2021-04-06T16:34
россия
алексей навальный
владимирская область
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 6 апр - РИА Новости. Возле колонии во Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* и личного врача блогера Анастасию Васильеву и журналистов телеканала CNN, передает корреспондент РИА Новости.Васильева прибыла к ИК-2 в Покрове примерно в 12.30 мск. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов. Вместе с ней к колонии подъехали еще несколько человек в белых халатах.Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности.Васильева отказалась подчиниться, после этого сотрудники полиции попросили ее уйти с дороги, отвели на обочину и повели к автозаку.Также полицейские отвели в автозак оператора CNN. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс попытался обратить их внимание на то, что они забрали представителя СМИ, но полицейские спросили, есть ли у них пресс-карты. Документов не оказалось и тогда Чанса тоже попросили пройти в автозак. Жилетов с надписью "Пресса" на обоих также не было.В конце марта Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пропустят "приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. В свою очередь, ФСИН сообщила, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное и стабильное, он получает в колонии всю необходимую помощь. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, алексей навальный, владимирская область

Врача Навального задержали возле колонии в Покрове

15:15 06.04.2021 (обновлено: 16:34 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
Сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 6 апр - РИА Новости. Возле колонии во Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* и личного врача блогера Анастасию Васильеву и журналистов телеканала CNN, передает корреспондент РИА Новости.
Васильева прибыла к ИК-2 в Покрове примерно в 12.30 мск. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов. Вместе с ней к колонии подъехали еще несколько человек в белых халатах.
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Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности.
Васильева отказалась подчиниться, после этого сотрудники полиции попросили ее уйти с дороги, отвели на обочину и повели к автозаку.
Также полицейские отвели в автозак оператора CNN. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс попытался обратить их внимание на то, что они забрали представителя СМИ, но полицейские спросили, есть ли у них пресс-карты. Документов не оказалось и тогда Чанса тоже попросили пройти в автозак. Жилетов с надписью "Пресса" на обоих также не было.
В конце марта Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пропустят "приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. В свою очередь, ФСИН сообщила, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное и стабильное, он получает в колонии всю необходимую помощь.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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